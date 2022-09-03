在美國也能買到好茶 明前茶開始預訂綠色海洋食品歡迎上門「找茶」 品茗雲上茶鄉長龍山味醇形美無公害茶

綠色海洋的明前茶生長於福建連江山海接壤雲霧繚繞的長龍山茶園。(臻盈攝影師林佺鎮攝)

在美國不怕找不到好茶了！一心一意將福建連江好山好水出產的優質產品，推向世界前沿的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，歡迎大眾洽詢有「雲上茶鄉」之稱的長龍山明前茶，更歡迎親自上門來「找茶」，到位於亞特蘭大都會 區百福大道(Buford Highway)的產品展示廳，與東主謝Tina一起免費體驗中國茶道功夫，品茗味醇形美又無公害的明前茶。

與Tina一起品茗細辨茶香，實在是偷得浮生半日閒的意趣。她會從長龍山茶葉地理歷史一一解說，到種植、製作發酵與烘焙、沖泡、品飲，打破一般人對茶只有「傳統沖泡法」的印象，一邊啜飲著好茶，一邊優雅地進入「找茶」的迷人世界。

「識。茶風味」這本系統介紹茶葉的書，這樣形容「茶」：「是個性太過低調內斂的飲品，香氣不張揚外向，千萬種風味變化卻蘊藏其中。」不過茶的種類和等級太多，品質優劣參差不齊。Tina信心滿滿得說綠色海洋的長龍山茶葉，「只有明前茶，因為我從小跟著祖父母輩都只喝一年採摘一次的明前茶。我從小到大看著老人家喝明前茶，在這個熟悉的氛圍中成長。」

那麼到底長龍山明前茶有多好呢？什麼是明前茶呢？

有著「雲上茶鄉」美譽的長龍山茶園，位於福建省福州市連江縣山海接壤處的長龍鎮。這兒的海洋性氣候讓長龍山飽享亞熱帶海洋季風的水氣，和來自西太平洋暖濕氣流的滋潤，而蜿蜒起伏的高山阻擋了北方南下寒流，造就了東南沿海少有的優質茶場。因此長龍作為福州市產茶重鎮，已有400多年的栽種茶葉歷史，史稱鹿池茶。

而茶葉一般依據採收的季節分為春茶、夏茶、秋茶和冬茶，春茶依節氣又有明前茶、雨前茶和榖雨茶。明前茶簡單說便是從春分到清明節前一共15天採摘的茶葉，所以明前茶又稱為早春茶、頭茶。明前茶因天候稍為回暖，受蟲害侵擾少，「所以是沒有施洒農藥的無公害茶葉」。不過由於清明前氣溫普遍較低，發芽數量有限，生長速度較慢，能達到採摘標準的產量較少，物以稀為貴之下，又有「明前茶，貴如金」的說法。

明前茶採摘春天第一撮芽尖，芽葉細嫩飽滿，白毫盡顯，茶內氨基酸、茶多酚比重高，鮮爽度高，更能展現輕盈細緻的醇和風味。因為此時的茶樹經過一整個冬天的「休養生息」，吸收了足夠的養分，不僅是一年中最好的茶葉，也是茶葉中的上品。色澤澄澈，口感回甘清甜，多次回沖仍不減豐盈香氣，其中紅茶的第二、三、四泡最是精華。