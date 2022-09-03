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華人攝影協會舉辦手機攝影技巧修飾講座

亞特蘭大訊
攝影協會理事胡國志(右起)、王曉衡、鄧曉紅、曾冰、唐毅、郭燕。(攝影協會提供)
攝影協會理事胡國志(右起)、王曉衡、鄧曉紅、曾冰、唐毅、郭燕。(攝影協會提供)

會用手機拍風景大片嗎？拍漂亮城市夜景嗎？將女生拍成長腿美女嗎？用手機拍攝背景虛化的大特寫嗎？用手機拍攝景物的虛擬倒影嗎？手機相機有很多好的實用的功能，北美華人攝影協會將於9月10日星期六下午3時舉辦《手機攝影技巧及後期修飾製作》講座，主講人唐毅。

北美華人攝影協會秘書長唐毅(微信名南橋客)是著名國際公司的資深IT專家，愛好攝影，長期擔任北美華人攝影協會理事，經常在亞城社團活動中義務拍攝。南橋客在旅遊風光攝影和手機攝影方面有自己獨特的風格、見解和研究。他拍攝的街拍照片曾被著名的攝影及收藏家靳宏偉先生挑選為北美華人攝影協會佳作影集的封面。這次他將介紹在手機攝影方面的技巧和手機片的後期修飾製作。

現場演示講座地點在WealthWave公司會議廳，地址：6475 East Johns Crossing, Johns Creek, GA 30097；Zoom Meeting方式，Meeting ID: 506 054 4613，Passcode: 654321。攝影協會會員免費，參加者可現場申請入會，非會員費用5元。為確保有座位，報名電話：678-6123414，電郵：[email protected]

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