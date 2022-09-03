人壽保險宣傳月意識月：9月

作者專業保險經紀人Belinda Shu

無論你處於人生哪個階段：生活剛剛起步或有孩子或你成為祖父母，現在正是購買人壽保險 的最佳時機：為您自己或您的孩子或您的孫子孫女。也許你認為它可能很耗時、令人困惑或太貴。其實並不是你想的那樣，了解您的人壽保險選擇簡單易行。今天騰出一點時間，幫助保護您所愛之人都是明智之舉。兩個原因：1)費率通常會隨著年齡的增長而增加，因此您申請的年齡越早，您的費率可能越實惠。2)健康狀況隨時可能發生變化，並可能影響您的費率和您以後獲得人壽保險可能性。我確保適合您需求和預算 的保單。今天是邁出第一步的最佳日子，因為沒有人可以承諾明天。

全球病毒大流行和動盪不安的世界給我們大多數人帶來了焦慮和無助感。我們擔心我們的工作，財務，健康，親人和我們自己的死亡。有些事情我們無法控制，但是我們可以做些事情，來幫助我們自己和家人克服困難並度過難關。2022年人壽保險意識月開始了，也是愛之保險月開始了。COVID-19病毒讓我們意識到生命是如此的脆弱。希望這種意識宣傳月將鼓勵更多人為意外做好準備，獲得他們需要的人壽保險保護家人，保護你的愛人。

美國家庭人壽保險公司(AFLICS)在人壽保險方面有多種選擇。購買人壽保險不昂貴也不複雜。我們有不同類型的人壽保險來滿足您的需求，包括無需體檢和終生保單保證10年或者15年付清等等。如果您去世，確保您的親人有一些財務保護是很重要的。此外，添加人壽保險可以讓您有資格獲得汽車 或家庭保單的額外折扣。

如果您想進一步了解人壽保險，讓你的家人盡快得到保護。請別等了，請致電Belinda Shu [email protected]。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積富的經驗，為您選擇最合適的保單。