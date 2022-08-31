喬州卡車司機短缺 薪資持續上漲

全美及喬州近年來卡車司機短缺，工資持續上漲。(美聯社)

由於從業人員短缺，包括喬治亞州 在內的美國各地的卡車司機，薪資持續飆升。美國卡車運輸協會(American Trucking Association, ATA)的一項新調查發現，卡車司機的工資自2019年以來已經上漲了18%。

ATA首席經濟學家科斯特洛(Bob Costello)說，許多公司為了吸引司機，紛紛推出簽約獎金。科斯特洛說，現在卡車司機需求很高，「如果你是卡車司機，且有良好的駕駛記錄，還通過了藥物篩檢，那麼你可以用任何理由換東家。甚至在幾個小時內就能找到下家。」

調查發現，一般開長途公路的卡車司機的年薪中位數逼近7萬元。而負責從倉儲送貨到客戶家中的「最後一哩路」(last mile)司機，年收入平均約為6萬5000元。這些薪資水平，都超過許多學區能提供給校車司機的上限，導致招聘校車司機愈來愈困難。

喬州 正在提供年輕人學習此行業的機會，藉此舒緩卡車司機短缺問題。

今年稍早時，Roadmaster在底克甫郡(DeKalb)開設了一所新的卡車駕駛學校。總部位於亞特蘭大的可口可樂 則宣布了一項投資，幫助促進喬州各技術學院的卡車司機培訓。

科斯特洛說，一項允許21歲以下的卡車司機跨州運輸的測試計畫，將有助於在年輕人在探索其他職業選擇之前先吸引他們入行。

「在一般卡車司機培訓學校，接受培訓者的平均年齡都已經30多歲了，」科斯特洛說。「通過更多的培訓和更多更先進的卡車技術，招募更多年輕朋友加入，將可有效改善效率，提升工作表現。」