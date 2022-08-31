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1個月20多起 北卡凱瑞竊車案激增

記者王明心╱北卡羅來納州報導
凱瑞警察局提醒居民汽車防盜三步驟。(凱瑞警察局臉書)
凱瑞警察局提醒居民汽車防盜三步驟。(凱瑞警察局臉書)

向來治安良好的北卡凱瑞(Cary)，上個月卻接連發生20多起竊車案，而且多數車輛是從受害者家門前車道遭竊。

根據WRAL電視台報導，有四個孩子的單親母親從監控錄影中看到竊賊半夜走到家門口車道上，直接打開車門，把車開走。另一輛車尾隨其後，同天晚上，她對街鄰居也有一輛卡車被偷走。

另一位婦人剛買新車不久，就在自家門前失竊。由社區監控錄影顯示，有兩名可疑人士在社區四處走動，且多次試圖拉開車輛車門把手。就在清晨4時左右，這兩名嫌犯打開了她的新車，按下引擎電動鈕後把車開走。視頻中，同樣有另一輛車在被盜車輛後面跟著緩緩行駛。

車子遭竊兩個小時後，朋友在55號公路上看到她的新車以70哩時速飛馳而過，後面跟著另一輛車。受害婦女和兒子最終通過GPS技術和汽車內置app，在杜倫(Durham)找到了車子。

從遭竊到尋獲短短12個小時，該輛車已開了300哩，推測歹徒利用這輛車作為犯罪工具，因為車內發現偷來的信用卡、扒手工具、包包、皮夾、毒品。

凱瑞警察局發言人亞歷山大(Kenric Alexander)表示，過去一個月裡，凱瑞共有24輛汽車被盜，其中12輛已經找回。他提醒居民離開車子時務必鎖好車子，不要在車內放貴重物品。

Allstate保險公司網站表示，車賊現在都使用智能鑰匙偷車，並轉換車輛識別號碼(VIN)，以避免被發現。民眾應提高警覺，建議以下防盜措施：

─隨時鎖好車門。

─不要把鑰匙留在車內，備用鑰匙也不要放車裡。

─即使只是離開車子一下子，引擎也要熄火。

─關窗，不要讓竊賊有順手牽羊或打開車門的機會。

─不要把車停在陰暗處。

─安裝警報系統和防盜裝置。

─安裝車輛制動系統(immobilizer)，讓竊賊開不走車。

─安裝跟踪系統，利用無線或GPS技術找到車輛位置。

─貴重物品不要留在車內。

─保持警惕，如果有可疑人士徘徊，把車停到別處。

車子一旦被偷要立刻報警，向警方提供汽車年份、品牌、型號、顏色、車牌號號、車輛識別號碼(VIN)，且應在24小時內通知保險公司。

汽車 保險 警察

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