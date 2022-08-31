大學費用飛漲 入學前2年應開始規畫財務

部分與會者合影。左一起為講者Beverly Lenox及邱婷蘭。前排右二為Sachi Koto。(美東南玉山科技協會提供)

美東南玉山科技協會、喬治亞州 台灣青商會以及豐盛基金會於日前舉辦大學申請講座，活動邀請到資深獎助學金申請專家邱婷蘭、CNN主播Sachi Koto、資深大學申請教練Beverly Lenox，分別針對財務規畫、溝通技巧、申請essay等方面提出建議並與現場觀眾交流。

玉山理事長尹立伯首先針對今年的YAA(玉山科技青年獎)申請辦法進行說明。

邱婷蘭針對了財務規畫詳細說明，她說近年大學學費飛漲，平均每年漲幅為3.5%，至少應在大學申請兩年前開始財務規畫。她說，學校的學費與獎助學金都是可談判的。而私立大學並不一定比公立來的貴，因為許多私立學校提供了更多的獎助學金機會。

她也建議在校大學生們與獎學金辦公室(Financial Aid)及求職中心(Career Center)打好關係，這樣就能掌握第一手的獎助學金以及提供獎助金的公司資訊。

Sachi Koto接著針對人際溝通以及面試 技巧做解說。她表示，除了面對面語言溝通，電話，電郵以及社交媒體之外，像是肢體語言也是人際溝通的一環。由於每個人聆聽及解讀訊息方式不同，誤解(miscommunications)常常因此產生。

她提醒，越來越多大學入學人員會查詢申請者的社交網站，申請人應注意在社媒上的發言。此外，在面試時，務必要注意五個點BEMPS：呼吸、眼神交流、動作，姿勢以及說話。 美東南玉山科技協會、喬治亞州台灣青商會以及豐盛基金會日前舉辦大學申請講座。(美東南玉山科技協會提供)

Lenox則提到，內心的熱情受到五個要素影響：學術成績、好奇心、影響、性格、個人技能。

她說，自疫情 以來，申請大學產生了很多變化，包括學生平均申請了較疫情前多了兩倍的大學數量，平均每人申請數增至16至20家，這意味著錄取率下跌，也意味著學校審核申請方式的改變。尤其疫情之後，學校更想要知道在眾多申請者中，個人的熱情所在及故事的獨特性。