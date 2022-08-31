北卡客家同鄉會 健行、美食慶中秋

同鄉會招待會員葷素兩式便當(記者王明心╱攝影) ，並義賣綠豆椪(鄧淑眞提供)

北卡 客家同鄉會日前在北凱瑞公園(North Cary Park)舉行中秋節慶祝活動，吸引了140多人參加。鄉親們在森林健行步道 健行後，一起享用便當和月餅，提前歡度佳節。

今年同鄉會由年輕一代的黃興中擔任會長，17歲移民來美的他希望藉由活動推廣客家文化和料理，無論是不是客家人，都歡迎加入。他感謝廚藝高手曾國靖、陳志德、鄧淑眞、劉雲清合作烹製的葷素便當。 北卡客家同鄉會舉行中秋節慶祝活動。(記者王明心╱攝影)

當天同鄉會還義賣綠豆椪和客家鹹豬肉，前會長曾國靖也提供親自種植的茉莉花、海棠花、紫薇等16種植物參加義賣，所得均作為同鄉會活動基金。副會長吳楊禮主持了有獎問答，答對者獲贈月餅。。

雖然不是客家人，但一直很熱中參加客鄉會活動的李蓓蓓說，開心看到平時疏於聯絡的老朋友重聚，她特地帶自製和果子、豆沙月餅和奶黃月餅與朋友分享，這些用天然豆子、南瓜、地瓜、紫薯，無油少糖製成的美食，讓大家吃得健康無壓力。

當天活動有不少華裔第二代參加，15歲來美的劉祖寧說，以前住在少有華人 地區，難得在傳統節日過節。剛搬來北卡不久的翟冬麗10歲從中國來美，她特別帶著美國丈夫一起體驗節日氣氛，她的另一半Alex Furini說，以前在紐約唐人街接觸過一些中華文化，想跟著孩子一起學中文。 李蓓蓓和朋友們分享自製和果子、豆沙和奶黃月餅。(記者王明心╱攝影)

許瀞文記得小時候在台灣過中秋時戴柚子帽的情景，現在向美國先生介紹台灣節日，笑著要他「娶雞隨雞」，其夫婿Tim Fenwick覺得華洋節日都以吃為主，大家一起過節開心有趣。