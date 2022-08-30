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喬州呼吸道合胞病毒病例 不尋常暴增

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州在今年2月和3月，平均每周通報了10例的呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)病例。而截至8月，全州平均每周出現136例。醫師警告，因為RSV的傳播高峰通常在冬季，此類患者目前增加趨勢不太尋常。

這類病毒的症狀與感冒或COVID相似，但對嬰兒和老年人來說可能極具危險性。

患者Lilian和Luke的父母表示，兒子Luke出生時原本一切都很好，怎知四周大時，出現呼吸困難，且需要插管以餵食。

6歲的Lilian在去年10月染病，導致最終住院17天。「她的肺部看起來很糟，無法呼吸，」父親回憶。「她的臉和脖子腫脹到正常大小的四倍，整個人感覺非常痛苦。」

聯邦疾病預防控制中心(CDC)說，兒童中的RSV病例正在激增，特別是在南部州。

喬州，2月和3月平均每周發現10例RSV陽性病例，之後病例急增。截至8月，全州平均每周有136例陽性病例。

美國肺臟協會(American Lung Association)的發言人Afif El-Hasan醫師說，RSV是透過飛沫傳播，然人們也可能從物體表面接觸病毒而感染。病毒可在物體表面上存活幾個小時。

目前RSV尚無疫苗，正進行試驗中。CDC建議對有症狀，但COVID檢測呈陰性的兒童進行RSV檢測。

醫師表示，RSV病程進展十分快速，可能會在幾個小時內從鼻塞，刺耳聲的咳嗽、感冒，進展到呼吸困難。

亞特蘭大兒童醫院(Children's Healthcare of Atlanta)表示，近日RSV和其他呼吸道疾病的顯著增加，導致他們須在急診室外加開一個帳篷，以緩解病患的人流壓力。

大多數RSV病例是輕症，在一兩周內會消退，但該病毒導致平均每年有5萬8000人住院和多達500名兒童死亡。醫師指出，今年這些數字可能會更高。

「如果你的孩子氣喘吁吁，且每次呼吸時都能明顯看到其肋骨，或是孩子對於平常進食或一般活動有困難，這可能代表症狀嚴重，需要迅速就醫，」El-Hasan醫師說。

免疫功能低下或患有哮喘的兒童特別容易感染嚴重的RSV。

檢測 CDC 喬州

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