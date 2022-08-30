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駕駛超越停靠路邊校車 北卡罰500元

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡校車停車規定。(北卡公共安全處官網)
北卡校車停車規定。(北卡公共安全處官網)

北卡中小學新學年29日開學，北卡公校系統提醒開車族留意校車安全，其中駕駛車輛時，越過停在路邊的校車，將收到罰金500元的罰單，此外駕照紀錄也會扣5分。

根據北卡公共安全處(NC Dept. of Publish Safety)，路上行車遇到校車停車時，要遵守以下規則：

•雙向均為單一車道：所有來自兩個方向的車輛都必須停止。

•中間有轉彎車道的兩線道路：所有來自兩個方向的交通都必須停止。

•四線車道：所有來自兩個方向的交通都必須停止。

•有分隔島的四線道路：只有在校車後面的車輛必須停車。

•中間有轉彎車道的四線或四線以上道路：只有在校車後面的車輛必須停車。

該處也提醒家長和孩童在等車和上下校車時應注意：

•依循校車司機的信號：校車司機會用手示意學生是否可以安全過馬路，兒童應留意司機的信號。

•給孩子穿鮮豔的衣服：讓司機更容易看到孩子們。

•遠離馬路：孩子們等車時，應該站在離馬路至少10呎處，遠離道路和車輛。

•東西掉了不要撿：孩子如走向校車時掉了東西，不要自行撿起，應該通知司機，聽從司機指示。如果彎腰去撿物品，司機可能因看不到孩子而發生危險。

•下車前觀望：學生下車前應向右觀望，以防其他車輛試圖違法超車。

•勿在孩童下車點對街等候：父母應在孩子下車的同邊等候。否則孩子一下車看見父母，可能因興奮而衝過馬路。

公校系統提醒車輛駕駛人、父母、學童，熟記等校車的口訣「停車、觀察、等待」。

北卡 公校 駕照

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