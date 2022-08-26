世界高球名人堂 2024年回歸北卡

美國高爾夫協會(USGA)近日宣布，世界高爾夫名人堂將從佛州 遷回北卡 ，並在2024年初重新開放。

在北卡州議會700萬元撥款的幫助下，USGA將在北卡派恩赫斯特(Pinehurst)建造新的名人堂，這也將成為USGA高爾夫之家派恩赫斯特度假村全新遊客體驗的一部分 。

美國高爾夫名人堂於1974年在派恩赫斯特度假村成立，1998年搬到佛州聖奧古斯丁(St. Augustine)，但佛州據點將在2023年年底關閉，2024年初則會在北卡重新開放。USGA上個月在派恩赫斯特占地六畝的度假村內破土動工名人堂。

派恩赫斯特度假村頗具歷史意義，曾舉辦過不少享負盛名的高爾夫球比賽。其中二號球場歷史悠久，舉辦過1936年PGA錦標賽，1951年萊德杯，1999年、2005年和2014年的美國公開賽，2007年和2014年美國女子公開賽，2008年美國業餘賽，1991和1992年美國巡迴錦標賽等。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)說，「高爾夫球增加了旅遊業並創造了良好的就業 機會，很高興北卡能繼續與USGA合作，發展這項運動並振興經濟。」

北卡州商務部部長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，USGA此次的投資意味著該地區和北卡的子孫將獲得新的就業機會和數百萬元的旅遊收入。

派恩赫斯特還將在明年7月舉辦2023年美國殘障者高爾夫公開賽(U.S. Adaptive Open)，以及2024年至2047年間的五場美國公開賽。

高爾夫目前在北卡產生約23億的直接支出和42億的總經濟影響，並創造近5萬3000個工作和13億元的總工資收入。

北卡東臨大西洋，西接阿帕拉契山，州內變化多端的山形地貌和四季分明氣候，加上4月溫暖微風和盛開花木，是打高爾夫球的好去處。尤其是該州中心的皮埃蒙特三合地區(The Piedmont Triad)，被「高爾夫文摘」(Golf Digest)評為美國最佳高爾夫球地區之一。「高爾夫周刊」(Golfweek)則將北卡排在最佳高爾夫州前五名內。