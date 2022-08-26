我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

世界高球名人堂 2024年回歸北卡

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

美國高爾夫協會(USGA)近日宣布，世界高爾夫名人堂將從佛州遷回北卡，並在2024年初重新開放。

在北卡州議會700萬元撥款的幫助下，USGA將在北卡派恩赫斯特(Pinehurst)建造新的名人堂，這也將成為USGA高爾夫之家派恩赫斯特度假村全新遊客體驗的一部分 。

美國高爾夫名人堂於1974年在派恩赫斯特度假村成立，1998年搬到佛州聖奧古斯丁(St. Augustine)，但佛州據點將在2023年年底關閉，2024年初則會在北卡重新開放。USGA上個月在派恩赫斯特占地六畝的度假村內破土動工名人堂。

派恩赫斯特度假村頗具歷史意義，曾舉辦過不少享負盛名的高爾夫球比賽。其中二號球場歷史悠久，舉辦過1936年PGA錦標賽，1951年萊德杯，1999年、2005年和2014年的美國公開賽，2007年和2014年美國女子公開賽，2008年美國業餘賽，1991和1992年美國巡迴錦標賽等。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)說，「高爾夫球增加了旅遊業並創造了良好的就業機會，很高興北卡能繼續與USGA合作，發展這項運動並振興經濟。」

北卡州商務部部長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，USGA此次的投資意味著該地區和北卡的子孫將獲得新的就業機會和數百萬元的旅遊收入。

派恩赫斯特還將在明年7月舉辦2023年美國殘障者高爾夫公開賽(U.S. Adaptive Open)，以及2024年至2047年間的五場美國公開賽。

高爾夫目前在北卡產生約23億的直接支出和42億的總經濟影響，並創造近5萬3000個工作和13億元的總工資收入。

北卡東臨大西洋，西接阿帕拉契山，州內變化多端的山形地貌和四季分明氣候，加上4月溫暖微風和盛開花木，是打高爾夫球的好去處。尤其是該州中心的皮埃蒙特三合地區(The Piedmont Triad)，被「高爾夫文摘」(Golf Digest)評為美國最佳高爾夫球地區之一。「高爾夫周刊」(Golfweek)則將北卡排在最佳高爾夫州前五名內。

北卡 佛州 就業

上一則

大華府雷根機場以南地鐵站 9月10日起關閉

下一則

媽媽聯誼會捐贈物資 送愛低收入戶

延伸閱讀

民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離

民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離
3州運販大麻 法拉盛2華男在佛州被捕

3州運販大麻 法拉盛2華男在佛州被捕
防干預選舉 北卡選委會加強監管觀察員

防干預選舉 北卡選委會加強監管觀察員
北卡洛麗機場 11月17日起開通直飛巴哈馬

北卡洛麗機場 11月17日起開通直飛巴哈馬
北卡ILF青少年創業大賽 鍾馨平、民夢妮獲首獎

北卡ILF青少年創業大賽 鍾馨平、民夢妮獲首獎
北卡夏樂區 Q2新增近2萬個工作

北卡夏樂區 Q2新增近2萬個工作

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣