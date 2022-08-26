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與亞特蘭大搭僑計畫 8台生受益匪淺

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
今年度搭僑計畫參與留學生與僑界代表交流。(記者林昱瑄╱攝影)
今年度搭僑計畫參與留學生與僑界代表交流。(記者林昱瑄╱攝影)

為增近海外留學生對中華民國政府駐外單位及僑社、僑團運作的瞭解及參與，亞特蘭大僑界急難救助協會日前主辦2022年「亞特蘭大台灣青年海外搭僑計畫」，共有美東南八名台灣留學生與會且表示受益匪淺。

學員們分別來自喬治亞理工、喬治亞大學；阿拉巴馬州的奧本大學、阿拉巴馬大學伯明罕分校，以及肯塔基大學。在五天四夜的行程中，學員們參訪了許多主流機構及僑商企業；拜會駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處及亞特蘭大僑教中心；並參與青年跨域交流會談及與當地僑界進行互動。

青年跨域交流會談上，三位講者鄒昶偉(左起)、蕭柏恩及Mindy Kao分享經驗。...
青年跨域交流會談上，三位講者鄒昶偉(左起)、蕭柏恩及Mindy Kao分享經驗。(僑教中心提供)

主辦的急難救助協會會長呂志全表示，搭僑計畫讓學員們與僑界人士交流，未來學員們不管是回到台灣或留在美國，都是難得經驗。辦事處處長王翼龍接待學員並簡介駐外單位工作內容，也針對外交議題與學員進行討論。

僑教中心主任歐宏偉說，今年的搭僑計畫是邀請美東南六州學校的台灣學生會幹部來參與。希望透過此活動讓他們更了解駐外單位的工作及外交、僑務的議題。也希望學員未來多加參與僑社，融入主流社會；並連結台灣，共同為國民外交打拚。

行程最末的心得分享餐會。(僑教中心提供)
行程最末的心得分享餐會。(僑教中心提供)

喬治亞理工台灣學生會會長戴培倫表示，在活動中不僅認識他校同學，也認識了僑界人士，也讓自己更清楚未來規畫。許湘鈴說，搭僑計畫對留學生益處多多，尤其可讓計畫留在美國發展者對當地社會有進一步認識。她也提到，許多僑界人士的成功，也替自己帶來啟發。李孟謙說，與僑青的跨域交流，增進對於美國立足的認識，也激勵自己積極參與台灣甚至亞洲事務。

喬治亞大學台灣同學會會長謝晨表示，學校地點較偏僻，平日要認識移民較困難，感謝僑委會安排這次活動，希望未來與僑界及各校間交流更密切。陳胤瑾說，透過活動得到的資源與人脈，有助於留學生未來在美找工作或在校辦活動。

學員們在僑教中心外合影。左八為僑教中心主任歐宏偉。(僑教中心提供)
學員們在僑教中心外合影。左八為僑教中心主任歐宏偉。(僑教中心提供)

奧本大學台灣同學會會長林茂佳說，這次活動讓他了解到許多台美人在各自領域發光，也藉其影響力希望台灣能被看見與接納。他也認識了他校的同學會幹部及運作狀況，在未來辦活動甚或跨校合作都是很好的基礎。

阿拉巴馬大學伯明罕分校台灣同學會李慶恩說，此次活動讓他了解合作的重要。肯塔基大學台灣同學會何沁俞說，活動期間認識了許多他校的學長姐及僑界先進，希望未來可以持續交流，將台灣發揚光大。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(左六)在駐處接待學員們，並簡介駐外單位工...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(左六)在駐處接待學員們，並簡介駐外單位工作內容。(僑教中心提供)

亞特蘭大 留學生 阿拉巴馬州

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