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喬州猴痘達1240例含3兒童

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州猴痘病例已達1240例。(美聯社)
喬州猴痘病例已達1240例。(美聯社)

喬治亞州公共衛生署稱，截至24日下午，該州猴痘病例已達1240例，其中包括3名兒童和19名女性。聯邦疾病預防控制中心(CDC)報告說，在美國有17名15歲以下的兒童確診。

牛頓郡(Newton)學校系統23日宣布，該郡一名Mansfield小學學生確診猴痘。同郡另一名就讀於Flint Hill小學的孩子則正接受檢測。

早前在亞城都會區也有一名兒童猴痘病例，但其位於哪個郡並未曝光。

牛頓郡公校已向上述兩小學的家長通報。可能與病患有密切接觸者的家長將收到額外通知，告知接下來應採取的步驟。

牛頓公校表示，將對兩所小學的教室和其他區域進行清潔和消毒。

新學年開始時，健康專家表示，當校內發生猴痘病例時，家長不應期望學校通知家長。如同其他可通報的疾病一樣，醫療院所必須向公衛署通報猴痘病例，但喬州教育部門無權要求學校通報。公衛署發言人Nancy Nydam 25日告訴亞特蘭大憲報(AJC)，這三名小兒猴痘病例「被認為是在家中遭傳染」，其中包括接觸患者使用過的物品、衣服、床上用品或毛巾，以及患者接觸過的表面。她說，在學校傳播病毒的風險極低。

據CDC稱，雖然迄今為止大多病例都發生在男男性行為者中，但任何人都可能感染猴痘。衛生官員還表示，該病毒可能會開始更廣泛傳播。

猴痘 公校 教育部

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