亞特蘭大中國城歡慶中秋　9月11日免費看表演 猜燈謎拿獎品

亞特蘭大中國城2018年中秋園遊會上的民族舞蹈表演。

今年的中秋節是9月10日，以往每年都會舉行中秋園遊會的亞特蘭大 中國城(Atlanta Chinatown)，今年將於隔天11日(周日)下午1時至5時，在中庭花園舉行歡慶中秋園遊會，歡迎大眾一同欣賞歌舞表演，猜燈謎拿獎品。

中國城歡迎所有的舊雨新知均來參與這項免收入場券的活動，並歡迎社團、個人、與學校等報名擺設各類遊戲、文化、糕點、冰品攤位。

歷年以來，中國城都會在中秋節前後舉辦一場熱鬧滾滾的中秋園遊會，當天從下午起即人頭鑽動，華洋老少闔家光臨，熱鬧成一片。大家或是在各攤位中穿梭，觀賞現場揮毫的中國書法 展示，吃著中華小吃、月餅和零食，或是觀賞不同民族風味的表演，如拉美裔的英語歌唱、華人 的懷舊老歌、現代中文繞舌歌、及嬌嬈多姿的民族舞蹈表演等，而獎品豐富的猜燈謎活動更吸引大眾的熱烈參與，爭相絞盡腦汁找尋答案，達到賓主盡歡的娛樂效果。

有意設攤位者可洽萬筱華(Romy Wang)，電話：678-458-0788，報名截止日期為9月9日(周五)。中國城地址：5389 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。