第一IC銀行賀中秋感恩特惠　第二季淨利大幅成長 回饋存戶9月6至8日電匯轉帳免手續費

第一IC銀行今年第二季報表。(本報記者製表)

業績表現優秀的第一IC銀行(First IC Bank)，對客戶的照顧貼心又細心。該銀行瞭解海外遊子在中秋時節思鄉心情，特別選在中秋節的前夕，舉感恩回饋活動，凡在第一銀行持有個人帳戶者，於9月6日(週二)至8日(週四)這三天，電匯轉帳至中國、韓國或美國境內，均享有免手續費的優惠服務。機會難得，有海外匯款需求的民眾，趕快把握中秋節前的驚喜回饋方案。

今年的農曆八月十五是西曆9月10日(週六)，是亞裔 東方人的中秋節，韓裔英文又將這天稱為「韓國感恩節」(Korean Thanksgiving Day)。這天是慶祝一家團圓的日子，第一IC銀行表示，9月10日就是中秋節，想趕在過節前匯款給家人的該銀行存戶，趕快把握這機會，就近至所在的第一IC銀行各分行辦理，記得匯款每筆金額上限不得超過1000美元。

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行，業績逐年攀升。該銀行行總裁金東郁(Dong Wook Kim)日前公布2022年第二季營收報表，表現優異。其中銀行總資產達到9億8000萬元，比2021年第二季成長11.2%；資資本1億300萬元比增長12.56%；總貸款 7億2300萬元，增長19.01%；總存款8億5500萬元，增長8.94%；稅前淨利更成長是65.05%，達到1484萬元；而稅後淨利則是10980萬元，增長64.59%。

據指出，淨息差是銀行回報率的指標，第一IC銀行為3.72%，為當前聯邦儲備銀行利率上升的背景下，該銀行對健全資產管理帶來的零拖欠貸款，正做出巨大貢獻。同時，該銀行的收入約為1100萬元，與去年同期相比增加了400萬元。總資產收益率(ROA)也表現良好，超出2%。

2000年在喬州成立的第一IC銀行， 2017年第一IC銀行正式成立控股公司，為客戶提供全方位多元的金融服務，2017年8月又將服務觸角延伸至亞裔人口眾多的德州 ，在達拉斯卡羅爾頓市成立全德州第一間分行，目前亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、 Sugar Loaf 、Johns Creek、 Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人社區的服務，紐約Bay Side 及新澤西州的Palisades Park分行相繼於2019年2月、3月開幕，洛杉磯及西雅圖也有LPO貸款辦事處，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。