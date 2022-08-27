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誰應該購買年金

專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

當今世界，有很多不確定的因素，我們無法預知，例如股市、房價、市場經濟、病毒等等。有客戶告訴我401k變成201k，最近一些股票下跌了50%以上，股市大跌，好多人的退休金減半，損失慘重。為了安全起見，省心省事，我認為有必要將您的部分退休金存入年金。雖然回報不高，但至少不虧本金。目前固定年金利率已經付到2.8%。如果市場利率增加，它也會增加。

目前年金越來越靈活，也適合各種年齡段的人購買。如果您有401k退休金，您可以購買年金而不會受到處罰。您也可以使用自己的儲蓄購買年金。所以年金適合各種年齡段的人購買。

年金分為2 個階段：一個是財富積累，一個是終身收入。年金有兩種，一種是固定的，另一種是根據股票市場變動。目前市場，固定的年金更穩妥更安心。年金期限可以選擇5-7年。

年金幫助您為未來做好準備：將年金視為可以幫助滿足您的退休需求的工具。年金的主要目的是為您創造收入，年金可以吧辛勤工作的積蓄變成你的終生穩定收入。年金有很多潛在的好處。一些包括：在延稅的基礎上增加帳戶價值，保證終生收入，為長壽做準備，一次性支付給未亡配偶。您可以通過一次性支付或分期付款來購買年金。

從今天開始規劃未來，人壽保險和年金協同工作，為您自己和您所關心的人保護未來。為了滿足您的需求，我們可以為你特殊定制。如果您想為您和您的親人找到合適的人壽保險和年金，請致電我們770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司(AmericanFamily Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

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