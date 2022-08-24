北卡ILF青少年創業大賽 鍾馨平、民夢妮獲首獎

青少年創新創業大賽全體得主合照。(記者王明心╱攝影)

國際領袖基金會(ILF)北卡 分會和北卡亞裔 聯盟(NCAAC)日前在洛麗Brier Creek鄉村俱樂部為合辦的北卡青少年創新創業大賽舉行頒獎，ILF創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲、前美國交通部次長傑龍(Joel Szabat)及多位北卡官員到場，祝賀華裔在北卡的優異貢獻和下一代的傑出表現。 北卡第二夫人羅賓遜(Yolanda Robinson)盛讚陳高怡在副州長辦公室實習的表現令她以亞裔學生為傲。(記者王明心╱攝影)

典禮由亞裔美國人新聞網(AANN)負責人陳高怡(Chloe Chan)和去年比賽第一名得主陳煊東(Xuan Chen)主持。Hannah Stocker領唱美國國歌，維克郡公校委員候選人伍永基(Wing Ng)和女兒Jaden一起宣讀效忠誓言，Charlie Colgan牧師做謝飯禱告。ILF北卡分會會長陳海娜介紹到場官員、貴賓、贊助人，表示移民之路不易，大家勤奮工作才得以實現美國夢，自當珍惜並延續。

傑龍說ILF當年在加州 從六個學生開始，如今分會已遍滿全美。他分析美國政治人物對亞裔選民看似冷淡，並非不喜歡亞裔，而是亞裔只出錢支持，卻從不要求他們做什麼。他鼓勵大家要「學習要求」，讓官員體會到亞裔的需要。他讚揚北卡分會積極甄送學生去當地政府實習，發揮該會培植下一代進入美國政經界的精神。 唐兆成(左圖)和鄭爾康接受北卡眾議會議長穆爾(Tim Moore)辦法傑出企業家獎。(記者王明心╱攝影)

董繼玲介紹該會於23年前創立，以提升美國亞太裔地位，培育未來國際青年領袖。他們認為只有亞裔強大了，才能使美國更美好。她提到剛在夏樂結束的全美亞裔總商會圓桌會議中，主講人北卡國會議員Ted Budd表示愛、家庭、中小企業、信仰對美國的重要性，這也是ILF希望能向亞裔傳達的理念，希望大家秉持亞裔優良傳統，積極融入美國。 (左上起順時針) 北卡財務部長佛維爾(Dale Folwell)、北卡眾議會議長穆爾(Tim Moore)、北卡最高法院首席大法官Paul Newby、北卡法院總法律顧問Trey Allen上台致詞。(記者王明心╱攝影)

當天到場的官員和嘉賓雲集。北卡財務部長佛維爾(Dale Folwell)表示北卡財務日益健全，債務已下降60%。他介紹該部的「北卡現金專案」(NC Cash Program)，鼓勵大家上網認領遺忘或遺失的現金和財產。北卡眾議會議長穆爾(Tim Moore)說北卡剛被選為全美經商最佳州，是大家的功勞。北卡最高法院首席大法官Paul Newby表示一定要維護美國司法制度，讓人人得到平等和機會。北卡法院總法律顧問Trey Allen說他們需要確定所有判決是依法進行，不受政治或法官個人喜好影響，保障每個人的權益。

今年青少年創新創業比賽大獎，由北卡大學的鍾馨平(Daniel Zhong)、民夢妮(Sydney Murray)以多功能手機配件發明獲得第一名。北卡大學魏傾城(Johnson Wei)、施紀元(Andreas Shi)、張丹玥(Nancy Zhang)、許健榮(Anthony Hui)利用兩種指數，審視美國的通膨和俄烏戰爭對全球經濟的影響，獲得第二名。第三名由高三學生高悅曦(Marina Gao)和Marianne Baquero獲得，她們提出由app進行的城市智能公車系統方案。

(上)董繼玲、傑龍捐贈Panther足球隊季票，由ILF北卡分會會長陳海娜代表接受；(下)贈送白宮紀念盤感謝她們一家熱心服務。(記者王明心╱攝影)

今年的傑出企業家大獎由多次獲獎的Jupiter One創始人和首席執行官鄭爾康(Erkang Zheng)，和擁有6位華人醫生的Smarklink Health Solutions首席執行官唐兆成(Siu Tong)獲得。 (左上起順時針)陳高怡(Chloe Chan)和陳煊東(Xuan Chen)主持，Hannah Stocker領唱美國國歌，伍永基(Wing Ng)和Jaden宣讀效忠誓言，Charlie Colgan牧師謝飯禱告。(記者王明心╱攝影)