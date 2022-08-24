喬州近2成育齡婦女沒醫保 孕產婦死亡率全美50州之最

喬治城大學(Georgetown)研究人員日前發布一項研究顯示，喬治亞州有將近五分之一(19.3%)正值懷孕年齡的婦女沒有醫療保險 ，在全美排名後段，位居第46位。其中，又以拉丁裔的育齡婦女無保險者近一半(45.9%)，高居所有族裔之冠。

喬州 的孕產婦死亡率(死於懷孕的婦女)和嬰兒死亡率高於全美大多數州。喬州州立大學(GSU)研究人員去年的一項研究稱，該州的孕產婦死亡率高居全美50州之最。

喬州長期以來在健康相關排名上一直敬陪末座，專家表示，投保醫療保險的比率偏低是主因之一。如果沒有健保支付看醫生費用，民眾就無法得到預防性護理，一旦到醫院就醫時，病況往往已經十分嚴重。

一般民眾只有緊急時，才會去看醫生或進醫院。類似的情況也發生在沒有保險，但懷孕時可以拿到醫療補助白卡(Medicaid)資格的女性身上。

醫療補助是針對兒童和一些貧困成年人的政府健康保險計畫。在喬州，醫療補助並不涵蓋大多數貧困的具工作能力的成年人。少數可接受醫療補助的族群之一是懷孕婦女。該州最近將新手媽媽的醫療補助從產後六個月延長到產後一整年。

如果成年人被聯邦政府宣布為殘疾，就可能有資格獲得醫療補助，但倡導者表示，很多人因精神疾病或身體損傷但從未被宣布為殘疾，因此無法獲得保險。

倡導者表示，喬州的保險制度，導致一些女性懷孕時因為沒有習慣看醫生而身體不夠健康。超過22%獲得喬州醫療補助的孕婦並未得到及時的產前護理。而懷孕期間身體最脆弱的女性，像是患有高血壓 、糖尿病或精神疾病者，需要在懷孕前就對這些疾病進行管理，否則容易爆發嚴重病情。

喬治城大學發表該報告的孩童及家庭中心(Center for Children and Families)執行主任艾克(Joan Alker)表示，擴大醫療補助，使所有符合「平價醫療法案」(Affordable Care Act)資格的喬州貧困成人都能納入受保目標，才能提高育齡婦女健康水平。

目前，喬州是全美12個未執行上述方案的州之一。

反對全面擴大醫療補助的喬州州長坎普(Brian Kemp)的辦公室估計，全面擴大醫療補助將覆蓋約40萬州民。其發言人指出，州長支持一項更有限的「豁免」(waiver)提案，該提案可使醫療補助嘉惠約5萬喬州人。