北卡洛麗機場 11月17日起開通直飛巴哈馬

洛麗-杜倫國際機場(RDU)將於11月開始有直飛巴哈馬自由港的直飛航線。(RDU機場臉書)

北卡 洛麗-杜倫國際機場 (RDU)22日宣布，巴哈馬國家航空公司Bahamasair將於11月開始每周安排兩次的直飛航班，往返該機場和大巴哈馬島上的主要城市自由港(Freeport)。

巴哈馬群島是很受遊客歡迎的潛水、划船冒險和探索熱帶海灘的熱門地點。RDU國際機場總裁兼首席執行官藍古斯(Michael Landguth)表示，很高興能為遊客提供這條航線，飛行時間不到兩個小時，就能從三角地區抵達加勒比海的度假勝地。

巴哈馬航空是起降RDU的第14家航空公司，今年剛有冰島 航空(Icelandair)和Avelo航空公司加入陣容。巴哈馬航空是巴哈馬政府所有的國家航空公司，以其便利通往巴哈馬島鏈13個目的地聞名。

該公司將從於11月17日開始，每周四和周日用一架138座的波音737-700從RDU起飛，全年在2號航廈運行服務。該航空是首家利用RDU機場管理局上周批准的服務激勵計畫的公司。該計畫提供行銷協助，並免除某些機場費用。

目前從RDU直飛的城市有倫敦、巴黎、多倫多(Toronto)、蒙特婁(Montreal)、坎昆(Cancun)，和雷克雅未克(Reykjavik)。自由港將成為RDU的第7個國際直飛目的地。