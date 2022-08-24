防干預選舉 北卡選委會加強監管觀察員

北卡選舉委員會針對11月選舉，明確規定投票所工作人員和黨派觀察員的行為準則。(美聯社)

北卡 選舉委員會將加強對投票 所觀察員的監管，以防止黨派干預11月的大選。該會收到10多份報告，指出政黨派出的投票所觀察員有違規行為，因此一致投票通過針對11月選舉制訂的臨時規則，明確列出觀察員的行為準則。

北卡州法律允許各政黨在選舉日和提前投票期間任命選舉觀察員，在投票所內的指定區域監督選舉進程。這些觀察員可以向選區經理報告所關注的問題，但禁止與選民互動、傳播資訊或干擾投票工作人員。

據美聯社報導，5月下旬一份對北卡郡選舉主任的問卷調查發現，北卡有15個郡發生觀察員騷擾選民、試圖進入管制區查看投票紀錄的情形。大衛森郡(Davidson)選舉主任理查茲(Andrew Richards)說，大多數觀察員都很好，但有幾個人要求站在機器後面查看投票。

修訂後的法案加強了對觀察員和投票工作人員的審查，增加一份選區官員的行為清單，禁止他們在選務工作中干擾投票設備或表達個人政治觀點，也禁止觀察員站在製表機、筆電、民意調查簿，或其他投票文件附近，以防他們看到已標記的選票或選民資料。

選舉委員會的助理法律顧問考克斯(Paul Cox)說，該委員會對規則進行臨時修改，以確保能在10月20日開始的提前投票前獲得批准。如獲批准，將有270天的有效期。委員會主席塞爾科斯塔(Damon Circosta)說，他將要求政黨和選舉工作人員在11月下旬完成另一項問卷，以供委員會評估是否有必要永久性保留這些規則。