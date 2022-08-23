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慶祝814 王立楨談空軍抗戰故事

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美東南大鵬聯誼會會長喬為智(中)介紹講者王立楨(右)。(記者林昱瑄／攝影)
美東南大鵬聯誼會會長喬為智(中)介紹講者王立楨(右)。(記者林昱瑄／攝影)

為慶祝814空軍節，美東南空軍大鵬聯誼會日前於亞城僑教中心舉辦演講，邀請到空軍軍史專家王立楨，講解中華民國空軍抗戰故事。這是疫情以來該會首度舉辦實體活動，共有70多人參加。

美東南空軍大鵬聯誼會疫情後第一場活動，約有70多人參加。(記者林昱瑄／攝影)
美東南空軍大鵬聯誼會疫情後第一場活動，約有70多人參加。(記者林昱瑄／攝影)

王立楨為航太工程師，鑽研空軍軍史半個世紀，著有14本與航太相關書籍。他此次演講講述了814筧橋空戰大捷、中華民國空軍犧牲最慘烈的空戰：壁山空戰、犧牲第二慘烈的314雙流空戰，也介紹了第一位獲頒青天白日勳章的空軍英雄周志開。

王立楨分析了抗戰開始時中日空軍的軍力。他說，當時全中華民國有四個戰鬥機大隊、三個轟炸機大隊、重轟炸機大隊及偵查大隊各一，加上其他的混合雜牌機，共有281架飛機；然日本陸軍與海軍航空隊各有1480架及1220架飛機，共2700架，雙方戰力懸殊，差距達9.6倍。

現場也陳列了王立楨的著作。(記者林昱瑄／攝影)
現場也陳列了王立楨的著作。(記者林昱瑄／攝影)

當天正好是814空戰85周年。王立楨說，筧橋空戰時，4大隊旗開得勝。經戰後比較日方史料，當天高志航，還有李桂丹、柳哲生及王文驊在筧橋上空擊落兩架，另有一架在和平島墜毀，一架在松山機場迫降，飛機全毀，日軍共損失四架，戰果為4：0。

至於犧牲慘重的壁山及雙流兩場空戰，他說，日軍擁有高性能的飛機，我軍僅能以高士氣對戰，犧牲了許多弟兄。像是1940年9月13日黑色星期五的壁山空戰，日轟炸機36架在驅逐機30架掩護下襲擊重慶，我機完全無還手能力。我方有13架戰鬥機被擊落，另有11駕被擊傷迫降，十位飛行員陣亡，八位飛行員受傷；日機則無損失。

王立楨以「中華民國空軍抗戰故事」為題演講。(記者林昱瑄／攝影)
王立楨以「中華民國空軍抗戰故事」為題演講。(記者林昱瑄／攝影)

他也講述了周志開的生平事蹟：他在1943年6月6日，在四川梁山機場附近以寡擊眾，趁著敵機返航之際，擊落三架敵機，英勇戰果獲蔣中正親授青天白日勳章。但他同年12月即被日軍擊落殉國。

王立楨為來賓們簽書。(記者林昱瑄／攝影)
王立楨為來賓們簽書。(記者林昱瑄／攝影)

王立楨說，今天台灣能有個安定自由的社會，要感謝這些空軍先烈，因為無論中華民國空軍用的是甚麼飛機，他們始終保衛著國家：「但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山」。

中華民國 機場 航太

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