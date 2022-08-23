北卡與英國 簽署應對氣候變化協議

北卡 州長庫柏(Roy Cooper) 日前和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國國際貿易部長莫道特(Penny Mordaunt)，簽署了合作與貿易關係協議備忘錄，以加強經濟聯繫並過渡到清潔能源經濟，應對氣候變化。

庫柏表示，通過這份備忘錄，北卡將加深與英國 的經濟和文化聯繫，並在走向清潔能源經濟過渡的過程中，為貿易和經濟發展創造新的機會。

莫道特則說，北卡是美國十分受到歡迎的投資 所在地，且最近被命名為全美最佳商業州。英國正繼續尋找在各州消除貿易壁壘的方法，計畫在未來幾個月也與奧克拉荷馬州和南卡簽署協議。

在聯邦層面，英國也實現了重大貿易突破。這包括取消優質威爾斯羊肉和蘇格蘭牛肉在美國銷售的限制，以及解決第232條關稅爭端，從而取消對英國鋼鐵徵收25%的關稅。

北卡州商務廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，北卡和英國的目標是盡快實現溫室氣體淨零排放，加快清潔能源產業的發展，增加公民和居民的經濟機會，促進公平和環境正義。

此一備忘錄有四個主要目標：

●通過加快光伏太陽能、海上風能、電動汽車、電池存儲和其他創新等清潔能源產業和技術的開發和部署，盡快在2050年前實現溫室氣體淨零排放。

●通過識別、預測和解決自由和開放貿易的障礙，增加投資和加強商業網絡，包括女性和少數族裔企業，增加參與者的經濟機會，特別是在以往投資不足的地區。

●加強參與者之間的聯繫，以支持美英關係的持續發展和發展。

●通過經濟發展和氣候行動促進公平和環境正義。在政府採購流程中優先考慮和推進彼此機會。