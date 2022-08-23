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北卡夏樂區 Q2新增近2萬個工作

記者王政賢／北卡羅來納州報導

夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)的資料顯示，今年第二季，北卡夏樂地區創造了1萬9900個新工作，失業率並從上一季的3.7%降至3.4%。

夏樂地區的工作增長在商業服務、金融活動、教育和衛生服務等多個領域超過了全國水平。

夏樂是全美重要金融中心，其銀行資產值僅次於紐約市。美國資產第二高的金融公司美國商業銀行(BOA)的總部在夏樂，資產第六名的金融機構Trusit的總部也在夏樂。

到2008年美聯銀行(Wachovia)被富國銀行(Wells Fargo)收購為止，其總部也在夏樂。富國銀行的總部位於舊金山，但是夏樂是其東岸總部，也是夏樂地區金融行業雇員最多的公司。夏樂也是富國銀行數個投資市場行業的總部，其中包括銷售和貿易、安全研究和投資銀行。另外，微軟的東海岸總部也位於夏樂。

北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)指出，近日有許多新公司正在北卡偏遠的農村地區成立。州務卿辦公室近期擴大了其北卡農村崛起(Rural Rise NC)計畫，為農業地區的企業家提供資源，幫助他們成功。根據州務卿辦公室的數據，北卡企業在2022年第二季度表現出強勁增長，新企業的創建總數接近9萬3000家。

過去數十年來，北卡的經濟體系由原本勞動力密集的菸草、紡織及家具業，成功轉型為專業且追求創新的產業，並走向國際化：包括先進製造業、軟體和資訊技術、生物醫藥、可再生能源、汽車零件和銀行金融業等。尤其北卡目前在綠能技術、生化醫藥、資訊領域，已經躍居全美前三位，主要歸功於州政府大力支持企業和學術機構的長遠研究和發展規畫。

北卡 投資 綠能

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