猴痘病例增 喬州推一站式疫苗網站

喬治亞州公共衛生署推出了新的一站式線上預約網站和電話熱線，以幫助民眾查詢和預約猴痘疫苗。(美聯社)

在喬治亞州猴痘疫苗 短缺以及病例迅速增加的情況下，喬州 公共衛生署推出了新的一站式線上預約網站和電話熱線，以幫助民眾查詢和預約疫苗。

聯邦疾病控制和預防中心(CDC)報告說，全美目前至少有1萬1890例猴痘確診病例。截至15日，喬州至少有951例，在全美排名第五，僅次於紐約、加州、佛州和德州。

公衛專家表示，任何人都可能感染該病毒。但到目前為止，幾乎所有病例都集中在曾有男男間性行為者。非裔男性在喬州疫情中受到的衝擊尤其嚴重。

數周以來，LGBTQ和公衛倡導者一直呼籲喬州應採取更多措施，以應對疫苗短缺問題。然迄今喬州尚未宣布進入猴痘緊急狀態。

新的喬州猴痘疫苗調度網站可上網：gta-vras.powerappsportals.us/en-US，民眾也可撥打猴痘熱線：(888)457-0186。

民眾須在網頁先回答一些問題，以幫助公衛署優先為猴痘風險最高者安排疫苗接種。

DPH官員表示，該網站旨在使民眾不須搜索各地衛生部門網站，即可獲得統一的疫苗預約資訊。隨著喬州從聯邦政府獲得更多分配的Jynneos猴痘疫苗，網站也將即時更新。

15日拜登政府宣布，在聯邦食品藥品監督管理局(FDA)發布緊急使用授權後，將加快訂購44萬2000劑疫苗分發給各州。