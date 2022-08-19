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全案兩關鍵人物：盼恢復中心聲譽

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
CPACS董事會主席蓋爾。(個人LinkedIn)
CPACS董事會主席蓋爾。(個人LinkedIn)

引發喬州泛亞社區中心爭議的關鍵人物Chaiwon Kim及蓋爾，針對本報記者詢問做出回應。兩人均表示，期望恢復CPACS在社區中的聲譽。

Chaiwon Kim聲明表示，很難過看到CPACS所面臨的最大挑戰不是來自外部，而是內部。

她說，她超過25年的好友和兩位高級副總裁的行為是在破壞CPACS、董事會成員及她的聲譽，其指控缺乏任何驗證或客觀性。她原以為退休和離開能阻止抗議者的破壞，但無奈事與願違。

她表示，副總裁們近日聯繫資助者要求暫停對CPACS的資助，無疑是對社區以及員工們的傷害。

她說，沒有什麼能比CPACS服務社區更重要的了。她請求員工們保持耐心，讓新的CEO有機會恢復CPACS聲譽。

而蓋爾則表示，關於非營利組織雇用家庭成員等並非從未發生過，也不違法。此事CPACS已做了補救，董事會也在與CEO合作制定政策以協助消除誤解，例如目前未有的加薪規定等。

而有關房產租約利益衝突爭議，她表示此問題已解決，CPACS已向HRSA提交了緩解措施，正等待回覆。她說，Chaiwon Kim已不在CPACS任職，因此聚焦利益衝突爭議點是沒有意義的。

蓋爾表示董事會已解除兩位有問題CEO的職務，將與希望合作推動改革的員工一起共謀發展，恢復CPACS在社區中的聲譽。

然而，她表示所有的努力迄今沒有成功，因為員工要求的是把其中一名CEO回聘，而非支持整個組織的使命。

Chaiwon Kim對此爭議發表聲明回應。(螢幕截圖)
Chaiwon Kim對此爭議發表聲明回應。(螢幕截圖)
CPACS前CEO Chaiwon Kim被控在任內有裙帶關係為親信不當加薪、房...
CPACS前CEO Chaiwon Kim被控在任內有裙帶關係為親信不當加薪、房產租賃契約未迴避利益衝突、以及管理財務不當等行為。(CPACS臉書)

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