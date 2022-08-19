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喬州泛亞社區中心爭議 越演越烈

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
CPACS員工7月26日召開記者會，指控董事會貪腐。當時的CEO Jung Ha Kim(前排右)現已被解職。(記者林昱瑄╱攝影)
CPACS員工7月26日召開記者會，指控董事會貪腐。當時的CEO Jung Ha Kim(前排右)現已被解職。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州泛亞社區服務中心(CPACS)員工公開指控董事會腐敗的風波越演越烈。根據內部調查報告指出，包括中心創辦者暨前CEO Chaiwon Kim以裙帶關係造成薪資不公及偏袒、房屋租賃契約違反利益衝突政策，同時涉嫌不當使用聯邦資金進行未獲授權採購等，均引起高度爭議。

目前該案件已由衛生資源和服務管理局(HRSA)下轄的督察長辦公室(OIG)進行調查，檢調人員也已向相關人員發出傳票，蒐集相關證物。

此外，該中心董事會主席蓋爾(Aisah Gayle)被控多次未按規定程序行事，也成關注焦點，其惹議行為包括未按標準流程加入五位新董事會成員，無預警剔除兩位持異見成員，未經標準程序將CFO調離負責今年財務審計報告等。

CPACS成立於1980年，是一家位於喬州亞特蘭大的非營利組織，每年從聯邦政府及主要的慈善資助者獲得數百萬元贈款及資金。其宗旨是通過全面的健康和社會服務、技能培訓和宣傳，促進移民、難民和弱勢群體的自給自足並實現公平。

該中心由兩部分組成：主要辦公室CPACS Main，以及Cosmo社區醫療中心(CCHC)。

2021年8月，甫上任的CPACS CEO Jung Ha Kim向董事會提出了當時擔任CCHC CEO的Chaiwon Kim對於資金管理不當的證據，並開啟了一連串的調查行動。

今年8月5日，Jung Ha Kim收到董事會來信終止職務並即刻生效，而Chaiwon Kim則表示她將退休。

而日前蓋爾被控未按規定所新加入的五位新董事會成員中，已有四位宣布辭職。

CEO 喬州 喬治亞州

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