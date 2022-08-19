董事會內部亂成一團 歧見叢生

CAPCS除領導層傳出各種不當行為外，該中心董事會內部也發生嚴重分歧而亂成一團。

蓋爾之前擔任代理董事會主席，但在7月自行宣布成為董事會主席。

前董事會成員曾超漢(Louis Tseng)表示，他自今年4月起針對K&R律師事務所提報告所描述的爭議持續提問，但7月21日他在無預警且無正當理由下，與另一位Kap Kim被其他成員投票 踢出董事會。

除了將兩名持異見者成員免職外，同月蓋爾還聘請了一名臨時CEO Janice Sherman，但董事會成員陳徽儀(Wooiyi Yin)及袁曉明(Charlene Fang)表示，完全未收到通知，更不知Sherman是誰。

陳徽儀表示，與蓋爾及董事會的溝通充滿困難，包括她曾在電話會議開始前四分鐘才收到通知。她和曾超漢也表示，兩人曾在董事會會議上投票反對某事項，但後來會議紀錄卻顯示該事項獲得一致通過。

另外，曾超漢指出，過去五年CPACS的財務審計報告均由財務長Cappel Sookdeo與審計人員執行，但今年蓋爾卻在未經正當程序下，將Sookdeo調離審計報告，改指派合規長(CCO) Keun Kim來執行。

他說，Sookdeo之前曾嘗試將內部不當行為的證據舉報給HRSA；而Keun Kim是當時Chaiwon Kim欽點的人馬，未有財務審計專業，為何指派他負責審計報告？他也指出，董事會有證據顯示，Keun Kim影響審計人員，更改報告數次。

曾超漢也指出，雖然現在Chaiwon Kim已「退休 」，但仍舊能由CAPCS所付、來自聯邦補助金的房租獲利。

而由於蓋爾也擔任喬州 西班牙裔商會(Georgia Hispanic Chamber of Commerce, GHCC)的營運副總裁，該商會於8月9日發表聲明，表示已暫將蓋爾停職(administrative leave)。商會並表示，蓋爾與CPACS的牽扯屬於個人事務，與商會無關，該商會並無插手CPACS的營運。