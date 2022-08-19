我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

董事會內部亂成一團 歧見叢生

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

CAPCS除領導層傳出各種不當行為外，該中心董事會內部也發生嚴重分歧而亂成一團。

蓋爾之前擔任代理董事會主席，但在7月自行宣布成為董事會主席。

前董事會成員曾超漢(Louis Tseng)表示，他自今年4月起針對K&R律師事務所提報告所描述的爭議持續提問，但7月21日他在無預警且無正當理由下，與另一位Kap Kim被其他成員投票踢出董事會。

除了將兩名持異見者成員免職外，同月蓋爾還聘請了一名臨時CEO Janice Sherman，但董事會成員陳徽儀(Wooiyi Yin)及袁曉明(Charlene Fang)表示，完全未收到通知，更不知Sherman是誰。

陳徽儀表示，與蓋爾及董事會的溝通充滿困難，包括她曾在電話會議開始前四分鐘才收到通知。她和曾超漢也表示，兩人曾在董事會會議上投票反對某事項，但後來會議紀錄卻顯示該事項獲得一致通過。

另外，曾超漢指出，過去五年CPACS的財務審計報告均由財務長Cappel Sookdeo與審計人員執行，但今年蓋爾卻在未經正當程序下，將Sookdeo調離審計報告，改指派合規長(CCO) Keun Kim來執行。

他說，Sookdeo之前曾嘗試將內部不當行為的證據舉報給HRSA；而Keun Kim是當時Chaiwon Kim欽點的人馬，未有財務審計專業，為何指派他負責審計報告？他也指出，董事會有證據顯示，Keun Kim影響審計人員，更改報告數次。

曾超漢也指出，雖然現在Chaiwon Kim已「退休」，但仍舊能由CAPCS所付、來自聯邦補助金的房租獲利。

而由於蓋爾也擔任喬州西班牙裔商會(Georgia Hispanic Chamber of Commerce, GHCC)的營運副總裁，該商會於8月9日發表聲明，表示已暫將蓋爾停職(administrative leave)。商會並表示，蓋爾與CPACS的牽扯屬於個人事務，與商會無關，該商會並無插手CPACS的營運。

投票 喬州 退休

上一則

華府推學生公車卡 5至21歲免費搭乘

下一則

拖車洩化學品 新州婦提告求償百萬

延伸閱讀

台貧富差149倍 淪柬詐騙肥羊 台商怒：駐外單位推給商會救人

台貧富差149倍 淪柬詐騙肥羊 台商怒：駐外單位推給商會救人
台美商會會長劉雅薇：吳修齊是台美商人學習的榜樣

台美商會會長劉雅薇：吳修齊是台美商人學習的榜樣
甘斯維爾台灣商會 陳家琪任新會長

甘斯維爾台灣商會 陳家琪任新會長
洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長

洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長
芝加哥11區前區長唐信 逃稅判刑4個月

芝加哥11區前區長唐信 逃稅判刑4個月
芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意