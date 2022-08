喬州佛學獎學金得主以「回饋」短文獲獎 在疫情有失落也有令人振奮善舉與希望 參與義行盡一己之力

李格禕是2021年喬州青年佛學獎學金得獎人。(Chloe提供)

喬治亞大學四年級學生李格禕(Chloe Lee)是2021年喬州 青年佛學獎學金(AtlantaBuddhism.org,又稱美國南部青年佛學獎學金)獲獎人,她在得獎作品「回饋」短文中指出,因著疫情 ,2020年是個充滿折損的一年,失去了太多的生命,有掙扎,有恐懼和仇恨,但也有著令人振奮的善舉與希望,因而鼓舞她強烈想要盡一己之力,藉義行「回饋」以改變社會。

李格禕非常感謝獲得佛學獎學金,她表示,由於年輕人不太有機會認識佛教,該獎學金是回饋佛教社區,並且鼓勵年輕人成為積極佛教徒的好方法。

由AtlantaBuddhism.org 和喬治亞佛教夏令營(Georgia Buddhist Summer Camp)主辦的喬州青年佛學獎學金(AtlantaBuddhism.org),每年8月份截止,凡是初中生、高中生和大學生,以及35歲以下的年輕人都有申請資格。2022年獎學金正在甄選中,而李格禕與其他六人是2021年得獎人,其中兩名大學生和五名高中生分別獲得1000元和500元獎學金,而其所屬寺廟也得到相同的捐款。總共發出獎勵金7500元。

李格禕是名佛教徒,現在喬治亞大學主修醫學 院預科生物專業,輔修中文與電腦。她說,小時候每個周日,父母會帶她與妹妹一同到法寶寺參加兒童禪修班,父母則參加成人禪修班(有中文和英文班)。現在她雖然已不去法寶寺上禪修課,但仍盡可能地參加每個月的法會。

今年佛學獎學金申請主題是:「你能從佛陀的生平故事中學到什麼?你如何將其應用到生活中?」(What lesson(s) can you learn from the Buddha's life story? How can you apply some to your life?),而2021年則是「將八正道運用於日常生活中」(Applying The Noble Eightfold Path to Daily Life)。

李格禕在文章中指出,在疫情失落中,隨意的善舉給了很多人繼續前進的希望,她強烈地想要改變,因此她盡所能地尋找回饋的方法,幫助ACLU、IRC、MSF 和其他組織;開始賣衣服籌集更多的捐款;寫信並打電話給官員,研究信息;聽到投票站工作人員短缺的消息,她和妹妹一起報名參加選務人員;而她的家人在這場大流行中,也盡了一己之力。

她說,她知道自己做得遠遠不夠多,但絕對是誠心誠意、沒有一絲虛張。