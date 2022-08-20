喬州佛學獎學金得主以「回饋」短文獲獎 在疫情有失落也有令人振奮善舉與希望 參與義行盡一己之力

李格禕是2021年喬州青年佛學獎學金得獎人。(Chloe提供)

喬治亞大學四年級學生李格禕(Chloe Lee)是2021年喬州 青年佛學獎學金(AtlantaBuddhism.org，又稱美國南部青年佛學獎學金)獲獎人，她在得獎作品「回饋」短文中指出，因著疫情 ，2020年是個充滿折損的一年，失去了太多的生命，有掙扎，有恐懼和仇恨，但也有著令人振奮的善舉與希望，因而鼓舞她強烈想要盡一己之力，藉義行「回饋」以改變社會。

李格禕非常感謝獲得佛學獎學金，她表示，由於年輕人不太有機會認識佛教，該獎學金是回饋佛教社區，並且鼓勵年輕人成為積極佛教徒的好方法。

由AtlantaBuddhism.org 和喬治亞佛教夏令營(Georgia Buddhist Summer Camp)主辦的喬州青年佛學獎學金(AtlantaBuddhism.org)，每年8月份截止，凡是初中生、高中生和大學生，以及35歲以下的年輕人都有申請資格。2022年獎學金正在甄選中，而李格禕與其他六人是2021年得獎人，其中兩名大學生和五名高中生分別獲得1000元和500元獎學金，而其所屬寺廟也得到相同的捐款。總共發出獎勵金7500元。

李格禕是名佛教徒，現在喬治亞大學主修醫學 院預科生物專業，輔修中文與電腦。她說，小時候每個周日，父母會帶她與妹妹一同到法寶寺參加兒童禪修班，父母則參加成人禪修班(有中文和英文班)。現在她雖然已不去法寶寺上禪修課，但仍盡可能地參加每個月的法會。

今年佛學獎學金申請主題是：「你能從佛陀的生平故事中學到什麼？你如何將其應用到生活中？」(What lesson(s) can you learn from the Buddha's life story? How can you apply some to your life?)，而2021年則是「將八正道運用於日常生活中」(Applying The Noble Eightfold Path to Daily Life)。

李格禕在文章中指出，在疫情失落中，隨意的善舉給了很多人繼續前進的希望，她強烈地想要改變，因此她盡所能地尋找回饋的方法，幫助ACLU、IRC、MSF 和其他組織；開始賣衣服籌集更多的捐款；寫信並打電話給官員，研究信息；聽到投票站工作人員短缺的消息，她和妹妹一起報名參加選務人員；而她的家人在這場大流行中，也盡了一己之力。

她說，她知道自己做得遠遠不夠多，但絕對是誠心誠意、沒有一絲虛張。