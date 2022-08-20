亞城台美學校熱烈招生中

學生摺紙與捏麵人作品展示。(台美提供)

位於喬治亞州 Peachtree Corners市的台美學校(Taiwanese School of Atlanta)，是喬州 少數擁有自己校舍的語文學校，學校環境優雅，設備齊全。現在該校2022年秋季班正在熱烈招生 中，歡迎父母帶孩子到學校參觀，並報名參加台美學校。

台美學校今年的秋季班已於8月6日熱熱鬧鬧地舉行開放日，新學年度則於8月13日星期六正式開學。但仍歡迎報名參加該校的各項課程。其中，華語課程分為七個級別，每班上課兩小時，一學期學費$180。同時還有兒童會話班、注音班和華文入門班，上課時間各1小時，學費一學期各$110。上課時間在週六，從最早的上午10時10分，到下午6時等。

據介紹，凡是參加華語課程的學生，均可免費參加打鼓課。

另外還有許多加強班和才藝班，像適合七年級學生的數學課和SAT課，每週上課兩小時，一學期學費為$220。才藝課有青年鼓隊，兒童鼓隊，兒童烹飪等，學費是$180。學期中將會有10小時有趣的捏麵人課外活動(參加者另收費)。