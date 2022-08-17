逾300萬喬州貧民 每人可獲350元津貼

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)15日表示，將撥出高達12億元的聯邦COVID-19援助款，向300多萬個領取白卡(Medicaid)、兒童健康保險補貼計畫，以及領取糧食券或現金福利 援助計畫的州民，發給每人350元補助金。

州長辦公室發言人伯德(Katie Byrd)說，支付行動將從9月啟動。坎普上周提出花費20億元州盈餘方案，其中就包括這項津貼發放福利。如果11月坎普連任成功，還將進行房地產稅退稅 和第二輪的所得稅退稅。不過，這些計畫仍需等明年州議會表決批准。

州長選舉11月登場。民主黨候選人艾布蘭(Stacey Abrams)近日持續向選民說明其經濟政見，她跟坎普一樣，支持新一輪所得稅退稅，但她表示，喬州 還需要擴大健康保險的範圍，同時提高教育和小企業援助，以減低各族群的經濟不平等。

坎普重申，他發放現金是為了幫助承受物價上漲壓力的民眾。儘管經濟學家一致認為，這種方式反而可能推高商品和服務價格，從而加劇通膨。

「該援助將幫助喬州一些最脆弱的民眾，以應對COVID-19對經濟造成的持續負面影響，還有拜登政府災難性政策所造成的40年來高通膨，」坎普辦公室聲明指出。

艾布蘭一再指責坎普虛偽，因為他在詆毀拜登同時，又將聯邦資助的經費作為自己的政績。艾布蘭發言人弗洛伊德(Alex Floyd)在15日的一份聲明中稱，坎普此舉是「選舉年買票」的舉動。

喬州公共服務部門在網站上表示，這些計畫的受益人將自動獲得補助，但也敦促民眾在管理健康和福利的州網站上更新聯繫訊息。該州官員表示，領取食品券和現金福利的民眾不會在獲取這些福利的同一張卡上拿到這筆錢，但並未明確指出這筆錢具體將如何發放。

只有在7月31日領有相關福利者才能拿到這筆新的津貼。任何逾期註冊或提早退出者都不具資格。如果有人同時拿了白卡、糧食劵，也只能獲得一筆350元的補助，但家庭中受益的每個人都將獲得各自的津貼。

根據最新的聯邦數據，喬州4月份有230萬人受益於醫療補助或兒童健康保險計畫，而5月份有159萬人領取糧食券。