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北卡蛇咬人激增 專家籲保持距離勿撲殺

記者王明心╱北卡羅來納州報導
北卡常見的毒蛇是銅頭蛇和三種百步蛇。(北卡野生動物資源委員會官網)
北卡常見的毒蛇是銅頭蛇和三種百步蛇。(北卡野生動物資源委員會官網)

北卡今年發生蛇咬人的案例激增， 8月第一周就有八名傷者在維克醫院(WakeMed)接受治療，7月份也有27人因為被蛇咬到該院就醫。杜克大學健康資料網頁顯示，自7月1日以來，該校醫院約有20名急診病人遭到了銅頭蛇(copperhead)攻擊受傷。

野生動物學家表示蛇是生態系統的重要組成部分，建議民眾保持距離，與蛇共存。

北卡野生動物資源委員會(NC Wildlife Resources Commission)指出，天氣炎熱時，小徑、樹林裡、院子裡，甚至十字路口都可能會遇見蛇，提醒民眾看到蛇時，不要驚慌，給牠足夠的逃逸空間，不要動手就要撲殺。

該會生物學家霍爾(Jeff Hall)說，蛇有助於控制囓齒動物、蛞蝓和昆蟲的數量，是生態系統的重要成員。北卡有38種本地蛇物種，其中10種被列為瀕危、受威脅或特別需要關注的物種。

與蛇保持距離是與蛇安全共存的有效方法。該會建議居民整理居家環境，不要吸引蛇入住。經常整理院子，清理垃圾和雜亂的樹枝堆、岩石堆，使其不適合蛇居住。

此外要修剪草坪，不要任其雜草叢生。如果在院子裡看到蛇，可以用花園水管輕輕地噴灑，確保安全驅離；保持車庫整潔，不要堆積硬紙板、膠合板和其他覆蓋物。屋子的外牆或地基若有縫隙破洞應填補；封閉門窗下或水管周圍的開口；一般不要去打擾蛇，且提供其逃生空間，大多數的蛇會主動離開。

聯邦疾病控制中心(CDC)指出，被蛇咬時，傷口會有穿刺痕跡，咬痕周圍出現紅腫、瘀傷、出血或水泡，可能會有劇烈疼痛和壓痛、噁心、嘔吐或腹瀉、呼吸困難、心跳過快，脈搏微弱，血壓低、肌肉抽搐等症狀。

一旦被蛇咬傷，要保持冷靜，立即就醫，但避免自己開車去醫院，因為患者可能會頭暈或暈倒。如果可能，最好在安全距離拍攝蛇的照片，以識別蛇種有助治療。等待醫護人員到達時，用肥皂和水清洗咬痕，用乾淨乾燥的布覆蓋傷口，在腫脹前取下戒指和手表。

該中心同時告誡民眾不要試圖吸出毒液、不要冰敷傷口或將傷口浸泡水中、不要喝酒、不要服用止痛藥、不要用民間療法。野外活動時，不要試圖捕捉蛇，不要接觸毒蛇，即使是死蛇或砍下的頭，也避免碰觸。

野生動物學家建議人類與蛇共存，保持安全距離。(北卡野生動物資源委員會臉書)
野生動物學家建議人類與蛇共存，保持安全距離。(北卡野生動物資源委員會臉書)

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