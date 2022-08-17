北卡三角地區華協野餐 逾百人同樂

華協成立章程起草人之一伍世信(右後一)一家三代連狗參加，伍士玫(Mae Wu，左後一)說她「在華協長大」。(記者王明心╱攝影)

北卡 三角地區華美協會(TACAS)日前在凱瑞鎮的龐德公園(Bond Park)舉行夏季野餐，與會的老中青幼四代共享豐富午餐盒，還有波霸奶茶、芋圓豆花、剉冰、月餅等美食，彼此交流熱絡。 華協招待會員享用便當、波霸奶茶、芋圓豆花、剉冰、月餅等美食。(記者王明心╱攝影)

華協會長黃光榮感謝工作人員協助，他也希望更多北卡鄉親們加入該會。當天參加人數多達120人，大家久別重聚，更加熱烈的聊天敘舊。

台藝會主席、僑務委員陳可徵說明當地7位榮譽職僑務工作人員是僑委會和人民之間的橋梁，大家若對僑務有問題可與他們聯繫。她祝福華協越來越壯大，黃光榮感謝她所經營的大亞洲超市對華協的贊助。高齡86歲的資深會員段祥泰在特製乾冰效果下，演唱「鳳陽花鼓」和「紅豆詞」，唱作俱佳，手杖都成道具。 高齡86歲的資深會員段祥泰在乾冰效果下，演唱「鳳陽花鼓」和「紅豆詞」。(記者王明心╱攝影)

成立於1979年的華協是北卡三角地區歷史最悠久的華人 社團。曾是當年7位組織章程起草成員之一的伍世信回憶，當時三角地區的華人大多是台灣來的留學生和移民，大家一起走過求學和成家立業的歷程，如今第二代也都成家立業。

帶著夫婿、孩子和狗從華府地區南下和爸媽一起參加餐會的第二代伍士玫(Mae Wu)，用流利中文詳述當年父親和長輩們成立華協的經過。 會長黃光榮(左)和僑務委員陳可徵主持抽獎，共送出30多個獎項。(記者王明心╱攝影)

華協創會後，每逢過年過節，她和朋友們都會上台跳舞，協助義賣，每個夏天和青少年團隊去海邊玩，「等於在華協長大」。如今她也有兩個孩子，除了送去中文學校，還會在家看Netflix的中文電影 ，希望下一代可以和長輩說中文。

另一位在華協長大的第二代張懿文(Lisa Chang)曾經擔任過數屆會長，當天也帶來自購的大型刨冰機和各式配料，免費招待大家吃刨冰。她說華協不只對內凝聚華人社區及提供語言協助，也致力對外介紹文化及參與主流慈善募款活動等。

已20年沒有參加華協活動的趙繼新說，過去因為生活忙、雜事多，很久沒有參加華人活動，現在人生到了另一階段，很想跟老友敘舊，因此出席了野餐，感覺開心。 北卡三角地區華美協會(TACAS)舉行夏季野餐，120多人到場參加。(記者王明心╱攝影)