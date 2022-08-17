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北卡開學在即 州府鼓勵捐贈學校用品

記者王明心╱北卡羅來納州報導
北卡州政府啟動學校用品供應活動，鼓勵民眾踴躍捐贈。(記者王明心╱攝影)
北卡州政府啟動學校用品供應活動，鼓勵民眾踴躍捐贈。(記者王明心╱攝影)

北卡各級中小學新學年即將開始，統計指出，北卡教師平均每年在教室用品上花費超過500元，因此州政府宣布啟動學校用品捐贈活動(School Supply Drive)，鼓勵州民樂捐學校用品給全州公立學校的學生和教師。

州長庫伯(Roy Cooper)說，希望州民出外購物時，順便買些學校用品。「老師工作努力，不應再讓他們自掏腰包支付學生所需的課堂用品。」這項學校用品捐贈行動截止日為8月31日，州雇員信用合作社(SECU)和北卡學校社區組織(Communities In Schools of NC)都將接收這些捐贈。

SECU主席兼首席執行官海斯(Jim Hayes)表示，該信用合作社在全州100個郡的辦事處都設有捐贈箱。北卡學校社區組織主席兼首席執行官考克斯(Jill Cox)說，此舉可確保北卡學生新學年有個好的開始。

目前需要的用品包括含複印紙在內的各類紙張、鉛筆和原子筆、蠟筆和馬克筆、白板筆、USB隨身碟、筆記本、消毒濕巾、面紙等。

州民可在工作場所組織捐贈活動，將用品放到各地州雇員信用合作社的捐贈箱裡。活動結束時，志工將整理這些用品並向全州學校分發。

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