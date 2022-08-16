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報告：時薪至少20.97元 才租得起喬州2房

【亞特蘭大訊】
喬州租房相關數據。
喬州租房相關數據。

最近全美租金狂漲，各地民眾時薪應達到多少才能過上正常生活？低收入住房聯盟(Low Income Housing Coalition)發布2022年「遙不可及」(Out of Reach)的報告，估算了在各州租住兩房公寓所需的時薪。報告指出，喬州居民需要每小時至少賺20.97元才能負擔得起兩房租金。

低收入住房聯盟在1974年成立，是個致力於研究住房不平等和法律政策的非盈利組織。

該報告指出，如果以每小時7.25元，也就是聯邦規定的最低工資工作，喬州領時薪者需要有三份工作，亦或員工需要每天工作16個小時以上，每周工作116個小時，才有經濟能力支付兩房一廳租金。按照可負擔生活指數標準，房租不能超過家庭總收入的30%，也就是說，在喬州，一個家庭需要稅後收入達到4萬3618元以上，才能維持兩室一廳的租金和正常生活。

報告指出，喬州某些地區房屋租金更貴，需要的收入更高，比如亞特蘭大-沙泉-羅斯威爾地區(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)，這是喬州租房最貴的地方，居民時薪至少須達24.79元，比其他地區的平均小時工資高出近4 元，才能負擔起兩房的租金。

沙凡納(Savannah)，甘斯維爾(Gainesville)、海恩斯維爾(Hinesville)和華納羅賓斯(Warner Robins)的高房租則緊隨其後。

喬州在全美最高租金州排名中排在第26位，雖然其租金遠低於最昂貴的五個州：夏威夷、加州、麻州、紐約和華盛頓特區，但是喬州最低工資也遠低於這些州。

目前聯邦政府的最低小時工資是7.25元。不少州制定了州內最低小時工資，比如加州。根據企業員工數量不同，加州企業會支付14元或15元時薪給員工。佛州也將於下個月開始，將其州內最低小時工資漲至11元。喬州目前還是與聯邦政府最低工資持平，維持每小時7.25元。

完整報告可查看：https://nlihc.org/sites/default/files/2022_OOR.pdf。(楊欣欣)

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