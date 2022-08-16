近4000個 紅海龜喬州海岸築巢量創新高

今年夏季紅海龜在喬州南部海灘產卵的數量，創下了新高。(Georgia Sea Turtle Center臉書)

今年夏季在喬州 南部海灘產卵的稀有紅海龜(loggerhead sea turtle)數量，創下有史以來的新高紀錄。喬州自然資源部上周表示，自5月以來，該州海岸至少有3960多個紅海龜巢。

這比之前在2019年創下的最高紀錄還多出10個，並且可能持續增加。築巢季節通常將持續到整個8月。

根據聯邦瀕危物種法(Endangered Species Act)，巨型紅海龜被列為受威脅物種。每年夏天，牠們會爬上從南至佛州 、北至南北卡的海灘產卵。這些州都成立了志願服務隊，記錄每個巢穴並保護其免受掠食者的侵害。

負責喬治亞州 海龜恢復計畫的野生動物生物學家多德(Mark Todd)說，雖然今年紅海龜的築巢破了紀錄，但距離牠們被認定為「已恢復物種」仍有很長的路要走。

「根據目前的趨勢，我們預計至少還需要20年才能達到這樣的復甦目標，」多德在新聞稿中表示。

其中一個挑戰是雌性紅海龜要到30歲以上才能繁殖，且牠們並非每年夏天都會產卵，這也意味著每年的築巢數量可能擺盪不定。

喬州有紀錄以來最糟糕的築巢數量是出現於2004年，當時只紀錄了358個紅海龜築巢。

多德表示，該瀕危物種的復甦很大原因可歸功於兩項關鍵措施：自1978年紅海龜被列為受威脅物種以來，各州已加強對其巢穴的監測和保護；另外自1987年以來，在美國水域拖網捕撈的捕蝦船，被要求在其網中配備海龜逃生艙口。