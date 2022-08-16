亞城音樂節取消 引發新一波槍枝爭議

亞特蘭大中城音樂節日前宣布取消，起因疑是主辦方的政策牴觸了喬州的槍枝法。(活動網站)

亞特蘭大 中城音樂節(Music Midtown Festival)日前宣布取消，雖然主辦單位Live Nation未說明原因，但消息來源指出，是因為主辦方禁止與會者攜槍進場的政策，與喬治亞州的槍枝法相抵觸。

新聞媒體援引匿名消息人士指出，該活動取消起因於2019年喬州 最高法院的一項裁決，判定私營公司在公共財產必須遵守該州槍枝法令，該裁決源於2014年的一項擴大允許民眾攜槍地點的州法。

部分人士表示，這次的音樂節臨時取消，將使身為美國嘻哈音樂中心的亞特蘭大，未來失去更多的音樂活動和公共表演，因為主辦方和藝術家現在清楚知道，該州法律幾乎不可能阻止到場民眾攜帶槍枝。

此事件在喬州引發了關於槍枝權利的新爭議，不僅攪亂了州長選情，也加劇了亞城和喬州間的緊張關係。

以州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)為首的民主黨人猛烈抨擊此次事件，稱這是因州長坎普(Brian Kemp)的「極端槍枝議程」而導致影響經濟的案例。

儘管此事件中相關的槍枝法是在共和黨前任州長迪爾(Nathan Deal)任內所頒布的，但坎普今年通過的新法，取消了在公共場合攜帶手槍的許可要求以及背景調查。

「亞特蘭大憲報」(AJC)社論警告，槍枝政策將威脅到亞城作為「南方文化之都」(cultural capital of the South)的地位。亞城市議會主席希普曼(Doug Shipman)對今年中城音樂節的取消及其時機表示遺憾。

他向美聯社表示，「本來應該因為擺脫了COVID，人們應蜂擁參加這些活動並帶來巨大周邊經濟收益。」

除了直接帶來的經濟衝擊外，這場鬥爭還加劇了喬州以深藍民主黨為主的首都亞城與由共和黨主導州議會間的意見鴻溝，後者最近擴大了槍枝權，並限制了墮胎和投票 權。

總部位於亞城的大型公司如達美航空和可口可樂等，因投票法的新限制與喬州官員民代產生歧見，稱「無法接受」新法改變。

槍枝權利活動家埃文斯(Phillip Evans)此前曾就亞城植物園的無槍政策提起訴訟，他表示已警告過中城音樂節主辦方，其禁槍政策違反了州法。埃文斯的訴訟引發了2019年州最高法院的裁決，該裁決指出，租賃公共土地的私營公司不能禁止槍枝。

喬州州立大學(GSU)法學教授萊頓(Timothy Lytton)則說，從Live Nation的角度來看，因槍枝法而取消活動是有意義的。

2017年在拉斯維加斯舉行的鄉村音樂節發生大規模槍擊，造成50多人喪生，這使該場地所有者米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)及其保險公司承擔高達8億元法律索賠。萊頓說，由於未能限槍，Live Nation需謹慎評估該音樂節可能潛在的「天文數字」責任風險。

艾布蘭則在聲明中說，坎普「更關心保護在公共場合攜槍的危險人物，而不是在喬州挽救工作和維持企業的生存」。

內華達州州長西索拉克(Steve Sisolak)及北卡州長庫柏(Roy Cooper)紛紛表示，歡迎中城音樂節移至該州舉辦。