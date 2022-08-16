倫敦銀行全球平台和服務中心 落腳夏樂

倫敦銀行(Bank of London)將在夏樂開設其美國全球平台和服務中心，預計到2026年可創造350個工作崗位。

倫敦銀行於2021年11月30日成立，總部位於倫敦，在紐約、夏樂和北愛爾蘭Belfast都設有辦事處。倫敦銀行是一家領先的技術公司，也是世界上第一家專門建造的全球清算、代理和交易銀行(clearing, agency and transaction bank)，利用專利技術創新和差異化的銀行能力，通過為未來的無邊界經濟基礎設施提供動力來提升經濟和社區。

該銀行將設在位於Trade St和Tryon St交叉口，樓層占地4萬平方呎的One Independence Center，租期為11年。新職位將包括軟體開發、合規與風險、技術運營、基礎設施工程和業務運營。

夏樂市市長Vi Lyles指出，此投資 案再度證明了夏樂是金融和技術融合的中心。

倫敦銀行集團首席執行長和創始人沃森(Anthony Watson)指出，「夏樂擁有全美乃至全世界所需的最優秀的銀行技術和商業人才。」