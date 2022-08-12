不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離

加州州長紐森在雜誌上登全版廣告，呼籲電影和電視製片廠，停止在喬州和奧克拉荷馬州的拍攝計畫。(紐森推特)

喬治亞州反墮胎法已於上月20日正式生效。加州 州長紐森 (Gavin Newsom)近日在《綜藝》(Variety)雜誌上刊登了整版廣告，批評共和黨主政的喬州 及奧克拉荷馬州的限制墮胎政策，他還呼籲電影和電視製片廠撤離喬州並停止在當地拍攝。

他呼籲好萊塢：「你們的價值觀自己可以做選擇」(Your values，your choice)。

美聯社報導，近年許多製片廠選擇在喬州製作，是為了獲得豐厚的稅收減免。該州電影產業幾年來已創造了數十億的收入。州長坎普(Brian Kemp)上周表示，喬州影視產業在2022財年帶進了44億元。

對於紐森的批評，Georgia Production Partnership的行銷和傳播主席弗格森(Em Fergusson)回應表示，他們所注重的是如何激勵影視產業工作人員堅定地走下去。他說，喬州是全美影視製作產地前幾名，相信「影視製作公司仍會選擇喬州並在此創作作品。」

FOX 5針對紐森的評論聯繫坎普的辦公室，坎普辦公室一位發言人表示：「喬州是影視製作的頂級地點，我們將持續關注那些為喬州創造成功並值得紀錄的成績。」

好萊塢的明星們也曾因政治因素呼籲製片廠將作品撤出喬州，包括該州在2021年修改投票法和2019年「心跳法案」初步通過時。

紐森的廣告中寫道，「加州是全美最適合創作的地方。100年來，我們一直是說故事和創作者的故鄉。我們一起建立了一個創意社區，其中包括無與倫比的演員、工作人員、工匠、基礎設施和技術。我們還有強大的稅收減免和其他激勵措施。我們擁有最好的文化。」

文中呼籲影視界，「現在是時候做出選擇了。選擇自由，選擇創意，選擇加州。」

紐森正推動加州立法，將電影業稅收抵免延長至2030年。該法案將提供16.5億元的稅收抵免，即每年3.3億元。

紐森在一聲明中表示，「當其他州削減人民權利時，加州將繼續保護所有人的基本自由，並歡迎為員工挺身而出的企業。」

他並指出，「擴展此法案將有助於確保加州享譽全球的娛樂產業，繼續以良好的工作和多元包容的勞動力，推動經濟增長。」