夏樂建商財務陷困境 購屋者損失慘重

北卡 夏樂一家房屋建築承包商財務出現問題，導致其所興建的房子遭法拍並造成巨額債務，購房者、分包商和許多相關人士都因此損失嚴重。

由於R-Cubed/City View Terraces和業主Chris Bradshaw未支付近100萬的款項，導致一些與其簽訂合同的購屋者及企業面臨損失數萬元的風險。其中兩個買家正與下游分包商針對未完成的房屋建案進行談判。

根據夏樂電視台WBTV的報導，法定名稱為R-Cubed Charlotte Investment Group的City View Terraces，為Chris Bradshaw公司擁有，然而該公司從今年1月起就停止對外聯繫。

受害者Bill Hughes夫婦以及Anthony Longarzo夫婦接受WBTV採訪時說，他們兩家人原本期待搬進新建公寓成為鄰居，沒想到現在變成一場噩夢。Longarzo表示，「我們簽約了近一年半之後才意識到，這房產可能不再屬於我們了。」

據報導，Bradshaw因未能向放貸方付款而面臨多處房產遭法拍。但WBTV獲得的法拍紀錄顯示，Hughes和Longarzo簽訂的兩個單位被轉移給Carter Lumber公司於4月接管。

「我們只是想買一棟房子，接下來卻得與所有承包各類建材的分包廠商逐一協商，」Hughes說。而這起事件也是夏樂地區房地產 陷入泡沫的最新寫照。