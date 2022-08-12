喬大教務長胡仕新：青年應為機會到來做好準備

當天參與現場活動者合影。(ILF亞特蘭大分會提供)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation, ILF)亞特蘭大分會日前舉辦年會暨亞裔 青年領導力座談會，喬治亞大學(UGA)學術事務資深副主席及教務長(provost)胡仕新(S. Jack Hu)說，青年人應為隨時到來的機會做好充分準備，同時不要忽視情商的重要性。

當天活動還邀請到ILF創辦人董繼玲(Chiling Tong)，以及三位大學新生董天羽(Tina Dong)、游欣穎(Alison Yau)及田亮亮(George Tian)也在會中分享經驗。

此次活動的主持和策劃都是由亞城高中學生負責。ILF亞城分會會長簡衛(David Jian)表示，2014年創會以來，已協助多位學員至華府實習，也舉辦了多場活動。

董繼玲表示，ILF日前收到總統拜登的賀詞，指出亞太裔在美國歷史中扮演著重要角色，表現傑出。亞太裔也以多元的族裔及語言，豐富了美國社會。

針對近日日益增加的種族仇恨犯罪 ，ILF則在影片中提到， 該會與聯邦司法部、FBI及聯邦檢察官辦公室合作，致力打擊亞裔仇恨犯罪。

胡仕新當天說明了美國大學教務長(provost)的設置及職責。他也簡介了喬治亞大學近年來的註冊近況，並分享自己自湖南長大，至天津大學求學，後到美國密西根大學深造，以及後來加入學術界的經歷。

他建議青年朋友多想想所擁有的機會，且確認機會到來時，自己已經做足了準備；此外，也要勇於創造機會。他也提到情商(EQ)的重要性，應保持對其他領域的好奇心，保持正直，培養幽默感及精力，誠心對待同仁及學生。 分享經驗的三名年青一代：左起董天羽，游欣穎及田亮亮。(螢幕截圖)

三位曾在ILF擔任志工的青年朋友們也分享經驗。

今年從Northview高中畢業的董天羽，將前往賓州 大學商學院就讀。她在高中曾擔任美國未來企業領袖喬州分會(Georgia FBLA)的執行副主席，協助官員們策畫舉辦候選人辯論。她表示，從事志工或活動，不要只是為了申請大學，或是讓自己看起來很酷，而要發自內心去做。 ILF亞特蘭大分會的理事們。前排右三為會長簡衛，右四為ILF創辦人董繼玲。(ILF影片截圖)

游欣穎今年由Chattahoochee高中畢業，將前往賓州大學就讀。她自中學起就參與ILF城分會，過去兩年也參與活動主持。在高中時她籌畫Hooch Quizbowl，協助全國的Women in Quizbowl活動，並且帶領隊伍打進全美前12名。她則分享了團隊合作，溝通以及熱情的重要性。