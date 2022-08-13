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國際領袖基金會華府召開峰會 亞特蘭大分會14名理事顧問代表共襄盛舉

亞特蘭大訊
國際領袖基金會實習生與Larry Hogan、趙小蘭。(ILF提供)
國際領袖基金會實習生與Larry Hogan、趙小蘭。(ILF提供)

國際領袖基金會(ILF)和亞美企業組織聯盟(CAABO)合作，日前在華府舉辦2022ILF領導力及企業高峰會議。今年特邀嘉賓包括馬里蘭州州長Larry Hogan、前交通部部長的趙小蘭，以及李昌鈺博士等人，來自各地的傑出亞太裔企業及社區領袖、企業家，以及國際領袖基金會學員等共有將近400人出席。國際領袖基金會亞特蘭大分會會長簡衛指出，今年亞城有劉燊等14名理事顧問與會，共襄盛舉。

國際領袖基金會指出，這場領導力及企業高峰會議的主旨是為培養亞太裔下一代傑出領袖，頒獎典禮就是希望表揚亞太裔社區中的傑出表現。獲獎者能夠為下一代年輕領袖樹立可以遵循的榜樣，讓大家看到亞太裔在主流社會中茁壯的景象。

該會今年的年度人物獎，頒發給已故的趙錫成博士 (Dr. James S. C. Chao)。會議安排趙小蘭和國際領袖基金會創辦人董繼玲談話，分享天下文化出版的新書「破浪者哲學─船王趙錫成與夫人朱木蘭的人生智慧」，趙小蘭指出，戰亂劇變淬煉出的格局，東西文化並蓄的胸懷是船王趙錫成伉儷送給年輕人最珍貴的禮物。父親趙錫成是勤儉向上的農村子弟，而母親朱木蘭是溫婉聰穎的名門閨秀，父母攜手在大時代中揚帆勇闖，以堅強意志、克服求學、別離之苦，勇敢面對創業挑戰，「他們兩人抱持修身齊家、慷慨奉獻、行動積極的準則，走過的人生精彩如同電影故事，鼓舞著一代又一代年輕人開創屬於自己的新時代。」

國際領袖基金會是非營利組織，致力推動亞太裔社區參與公眾事務，培養領導能力，並且促進經濟繁榮。基金會的使命是培養具有公共事務思維的未來亞太裔領袖，從2000年成立以來，基金會已為1萬多名亞太裔學生提供獎學金，並且也資助領袖人才培育，職場規畫以及德智體群均衡發展等項目。

今年年會參加的包括美國貿易大使戴琪(Katherine Tai)、美國駐聯合國大使盧沛寧 (Christopher P. Lu)、聯邦眾議員趙美心、聯邦眾議員Young Kim、聯邦眾議員孟昭文、聯邦眾議員Michelle Steel、佛利蒙市長高敘加、馬里蘭州參議員林立圖(Clarence Lam)、Susan Lee、馬里蘭州眾議員齊麗麗(Lily Qi)等人。

總統拜登在賀函中指出，美國亞太裔在美國的歷史中扮演至關重要的角色，亞裔無論在政府工作代表國家、開創新事業、獲得奧林匹克獎牌，以及支持民權等方面都有許多傑出表現。亞太裔以其多元族裔，語言和經驗，讓美國人更加自豪，並豐富、茁壯了美國。然而，亞太裔社區面對的暴力，仇外心理及種族主義等行為日益增加，而這些攻擊不符合美國的基本傳統，政府一定會確保仇恨暴力在美國時沒有生存空間，感謝國際領袖基金會長期的貢獻。

國際領袖基金會亞特蘭大分會理事顧問與趙小蘭、董繼玲。(ILF提供)
國際領袖基金會亞特蘭大分會理事顧問與趙小蘭、董繼玲。(ILF提供)
國際領袖基金會得獎人與Larry Hogan、趙小蘭。(ILF提供)
國際領袖基金會得獎人與Larry Hogan、趙小蘭。(ILF提供)
馬里蘭州長頒獎給Joel Szabat和董繼玲。(ILF提供)
馬里蘭州長頒獎給Joel Szabat和董繼玲。(ILF提供)
趙小蘭與ILF各負責人。(ILF提供)
趙小蘭與ILF各負責人。(ILF提供)
ILF負責人與馬里蘭州州長Larry Hogan。(ILF提供)
ILF負責人與馬里蘭州州長Larry Hogan。(ILF提供)

眾議員 趙小蘭 馬里蘭州

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