全美華人協會 周曉燕連任會長

劉亞偉針對美中關係近況進行演講。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)日前在諾克斯市(Norcross)的Chow Time餐廳舉辦理事會換屆選舉，會長由周曉燕(Maggie Mers)連任。會中並邀請到劉亞偉發表美中關係近況演講。

當天會議由周曉燕主持，她首先感謝華協團隊與會員的鼎力支持，並回顧疫情 期間，該會為醫療院所及社區提供醫療物資；此外，協會積極振興教育，在喬治亞理工(Georgia Tech)深圳校區以及喬治亞州立大學(GSU)的Perimeter College設立獎學金。

當天主講者劉亞偉是美國卡特中心(Carter Center)對於中國的資深顧問，同時也是中國研究中心(China Research Center)副主任、愛默蕾大學(Emory)客座教授。

劉亞偉說，中國駐休士頓大使館復館無望，可能另覓其他城市，有華協成員提議亞特蘭大 可作為合適設館地點，且該會正積極籌畫亞特蘭大與武漢市結為友好城市。另外，針對近日美國對中國的立場，劉亞偉引述美國國務卿布林肯(Antony Blinken)公開演講時的談話稱，美國對中國將充滿信心在科技與經貿等領域競爭；將盡可能地合作如對抗氣候變遷 ；將進行必要的競賽，但美國不尋求衝突。

劉亞偉表示，華府決策層期盼多項美國所關切的重大議題能有務實進展，但中國政府態度時常模稜兩可，導致美方惱怒。他提到，越來越多的中國菁英階層開始相信美國現在對中國充滿敵意。尤其是自2020年以來，新冠疫情、香港、新疆、中國政府支持俄羅斯侵犯烏克蘭主權、台灣與國際地緣政治等，都是美國對中國觀感急遽惡化的原因。