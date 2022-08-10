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北卡七夕聯誼 逾20男女盼覓良緣

記者王明心／北卡羅來納州報導
活動工作人員(右起)：江俞霖、李冰、郭秀亭、Hannah申、宋丹琪。(記者王明心／攝影)
活動工作人員(右起)：江俞霖、李冰、郭秀亭、Hannah申、宋丹琪。(記者王明心／攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)、南北卡華人單身俱樂部、Sweet Room甜品店，柯秀亭鋼琴工作室日前在七夕隔天，於Sweet Room舉行南北卡首次單身聯誼會，吸引20多名單身男女參加。

提供場地的Sweet Room店主Hannah申表示，剛到北卡後就發現許多單身因工作忙碌，沒有機會結交對象。後來和柯秀亭聊起，兩人開始籌畫推出聯誼活動，她提供場地、甜品飲料、抽獎獎品，希望讓單身者有機會一起過節。

為保護隱私，當天活動不開放拍照，使與會者能放開胸懷、盡情互動。華聯副會長、南北卡華人單身俱樂部群主江俞霖表示，組織活動的初衷是希望能幫助大家尋找幸福，建立家庭。

在主持人柯秀亭和李冰穿針引線下，參加男女輪流自我介紹、互相對話，還一起參加猜謎、抽獎，氣氛熱絡也促使大家很快熟悉彼此。活動結束後，大家還繼續在停車場聊天多時。

此次參加者從大學生到想再找尋人生第二春的中年人都有。小時就移民的徐愛思成長於美國，想要藉此認識華人，「也許就能遇見對的人」。

以結婚為前提的王彼得說自己到了適婚年齡，很想結交有共同興趣愛好的異性朋友，如果這次沒有成功，下次還會繼續參加。兒女已長大的張女士表示，即使做不成男女朋友，多些朋友也很好。身負幫朋友女兒找對象重任的王姓夫婦拿著相片，穿梭在男性參加者中，仔細詢問對方背景和愛好。

參加者在甜品、奶茶、猜謎、抽獎中，甜蜜邂逅。(記者王明心／攝影)
參加者在甜品、奶茶、猜謎、抽獎中，甜蜜邂逅。(記者王明心／攝影)

主辦單位先端出甜品和奶茶，讓大家的味蕾甜出蜜來。猜謎題目包括「有人無人都是你」、「天涯何處無芳草」、「女大十八變，越變越好看」、「輕聲細語」、「男女談戀愛，為何不親親」等，大家集思廣益，猜中的抽西瓜籤，獲得由Sweet Room、Tony Hair Salon、Mr. Dumpling贊助的獎品和禮券。

七夕單身聯誼會的海報。(主辦單位提供)
七夕單身聯誼會的海報。(主辦單位提供)

李冰說，華人大多害羞，藉著聯誼活動讓大家輕鬆自然認識，希望與會者都能遇到談得來的人，進而開花結果。柯秀亭表示，未來計畫每月的第一個周五定期舉辦「單身之夜」。江俞霖說無論老少美醜，都值得擁有愛，只有開始去愛，才有機會。

柯秀亭(左)和李冰搭檔主持七夕單身聯誼活動。(江俞霖提供)
柯秀亭(左)和李冰搭檔主持七夕單身聯誼活動。(江俞霖提供)

華人 北卡 隱私

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