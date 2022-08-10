北卡動物園非洲獅 患腎臟病安樂死

23歲的非洲獅萊利(Reilly)因多年腎臟疾病，被北卡動物園安樂死。(北卡動物園臉書)

北卡動物園 日前宣布，動物園23歲的非洲獅萊利(Reilly)多年來一直與腎臟疾病抗爭，近日因身體過於虛弱，動物護理團隊和獸醫對其實施了安樂死。萊利是動物園和水族館協會(AZA)認證機構中最年長的雄獅，

被園方稱為「極度忠誠」(fiercely devoted)的萊利於1999年2月7日出生在芝加哥 林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)，2001年3月23日來到北卡動物園，一共生過三男六女。牠去世後，北卡動物園僅剩一隻叫Mekita的母獅。

動物管理主管Jodi Wiley說萊利的壽命遠超過人類照料下獅子的平均壽命。野生獅子的平均壽命約為10至15年，人類看護下的雄獅平均壽命為17年。萊利在健康高峰期體重曾達440磅，去世時的體重是394磅。工作人員很懷念牠清晨吼叫聲。

根據該園官網，由於棲息地的喪失和被偷獵，世界上的非洲獅數量持續減少，被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「脆弱」(fragile)物種。獅子是唯一群居的大型貓科動物，獅群由一隻占統治地位的雄性、幾隻雌性和其後代組成。牠們生活在非洲草原上，可在很短的時間內達到每小時50哩的奔跑速度，每天可睡20個小時。

北卡動物園的團隊除照料園內1700多隻動物和5萬2000多株植物外，也積極支援非洲各地的動物保護工作，包括實施智能監測系統、協助反偷獵工作、保存獅子生存的自然環境。