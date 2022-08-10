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北卡麥郡學區 6公校配AR-15步槍

記者王明心／北卡羅來納州報導
麥迪森公校系統管理團隊和警長開會，新學期出台新的校園安全措施。(麥迪森公校系統臉書)
麥迪森公校系統管理團隊和警長開會，新學期出台新的校園安全措施。(麥迪森公校系統臉書)

北卡麥迪森郡(Madison)公校將於22日開學，為增強校園安全，該郡警長將在郡內六所學校內配備AR-15步槍。

該郡警長哈伍德(Buddy Harwood)接受阿什維爾公民時報(Asheville Citizen-Times)採訪時表示，在德州烏瓦德(Uvalde)小學發生槍擊案，導致19名兒童和兩名教師死亡後，他與麥迪森郡公校系統合作，將在開學後，協助包括三所小學在內的六所學校配備AR-15步槍。

哈伍德說，槍枝將由學校資源官(school resource officers)負責管理。各校都會設置個別保險櫃，將槍枝、額外彈匣、彈藥、和門窗撬開工具放置在內。

一旦歹徒鎖住教室、挾持師生時，將有適當工具讓資源官破門而入。各校還將安裝一個與監控中心相連的緊急按鈕系統，同時增加社工人員和輔導員協助有需要師生獲得心理諮商及相關服務。

郡督學霍夫曼(Will Hoffman)表示，學校管理人員與當地執法部門定期舉行會議，允許執法部門監控學校的攝影系統。哈伍德說，他不喜歡在校內放置AR-15步槍，但此舉的確可以保護孩子們的安全。

「今日美國」(USA Today)對此諮詢了專家稱，此做法效果不大，更是遏制槍枝暴力的錯誤方法。專家表示，以暴制暴可能引發更多悲劇，防範槍枝暴力的方法應是擴大背景調查、讓身邊有危險人物民眾獲得安全保護、設立槍枝取得等待期、推廣安全存藏槍枝常識等。

哈伍德回應「今日美國」時說，大家可以假設麥迪森郡不會發生如德州小學一樣的悲劇，但世事難料，他們只是採取一切必要防範措施，確保學區學童安全。

他還提到，配置武器的保險箱，會放在學生無法進入的秘密地點，且由專門人員24小時監控，只有學校資源官才能取得槍枝。

德州 公校 保險

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