喬州燃料稅停徵延至9月12日 民主黨批製造選舉熱度

喬州州長坎普再度將該州汽車燃料稅暫停徵收延長至9月12日。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前宣布，他將再度把該州汽車燃料稅暫停徵收延長實施至9月12日。

這是坎普第三次延長停徵燃料稅期限。該命令還暫停了對火車及機動車燃料(train locomotive fuel)的州銷售稅。

坎普最早在今年3月簽署法令，該法令在兩黨的廣泛支持下通過，當時將該州燃料稅暫停至5月31日。坎普之後的兩次延期則分別是在5月和7月。

根據州法，只要州議員在下次開會時批准該法令，坎普就可通過行政命令暫停稅收。坎普在2021年油管關閉(pipeline shutdown)期間曾減免了燃料氣稅，前州長迪爾(Nathan Deal)也曾多次停徵燃料稅。

喬州 的汽油價 格通常包括每加侖18.4分的聯邦稅，和每加侖29.1分的州稅。許多郡縣和亞特蘭大市也額外徵收稅款。柴油的聯邦稅為每加侖24.4分，而喬州的柴油稅為每加侖32.6分。

坎普此次延期燃料稅停徵，正值油價由夏季高點急劇下跌。根據AAA的數據，喬州近日一加侖普通汽油的平均價格為3.72元。油價在近一個月內下降了60分。雖然現在全美平均油價為4.16元，喬州仍是19個平均油價低於每加侖4元的州之一，這些州主要位於南部和中西部。

然喬州的汽油價格仍然比一年前高出每加侖75分。一加侖柴油的平均價格則為每加侖4.97元，比上個月下降了47分。

坎普在競選連任時將通貨膨脹和高油價歸咎於拜登 政府，並試圖將他的州長競選的民主黨對手艾布蘭(Stacey Abrams)與拜登做連結。

坎普在一聲明中表示，「我們無法修復華盛頓所帶來的破壞，但我們正在盡自己的力量來應對總統失敗政策所造成的經濟逆風。」

艾布蘭上周再次呼籲坎普將燃料稅停徵延長至年底。民主黨人認為，坎普不斷延長停徵期限的舉措，是為了其連任選舉而製造新聞熱度。