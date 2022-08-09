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北卡COVID緊急狀態 15日結束

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

持續長達29個月的北卡COVID-19的緊急狀態，將在15日告一段落。夏樂及梅克倫堡郡(Mecklenburg)也將在同一天終止COVID緊急狀態。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)自2020年3月10日首度宣布該州進入緊急狀態以來，已發布了大約120份命令和指令，用以該州應對COVID的大流行。

根據州衛生與公眾服務部數據，迄今為止北卡有近300萬人新冠病毒檢測呈陽性，超過2萬5000人染疫死亡。

在COVID-19之前，庫柏宣布會在颶風威脅該州時使用緊急狀態權力來執行命令疏散或實施宵禁等事宜。緊急狀態賦予州長特殊權力，以指揮州資源、請求聯邦政府協助和觸發反哄抬物價法。在過去兩年內，庫柏利用了其緊急權力關閉了學校和「非必要企業」，在全州內內制定戴口罩規定，並放鬆了監管，以便更多像醫療急救人員(EMT)也可以為民眾注射疫苗

2020年3月14日，庫柏禁止該州群眾集會和關閉學校。三天後，他再次援引《緊急管理法》，關閉了餐廳和酒吧的堂食服務，並擴大了失業救濟金。當年3月27日，庫柏再次利用緊急權力在全州內發布「居家令」。

自那時以來，病毒仍然存在，但疫苗和治療方法也推陳出新。北卡對營業時間、聚會和戴口罩等大多數限制都已取消。

而夏樂及梅克倫堡郡(Mecklenburg)委員會上周也通過命令，將在15日終止當地的COVID緊急狀態。

近日隨著新變種BA.5的傳播，北卡病例再次增加。梅克倫堡郡公共衛生主任華盛頓(Raynard Washington)上周在向郡委員報告時表示，該郡仍處於高傳播風險，廢水監測顯示COVID-19的水平很高，但已開始下降。郡委員當時曾詢問，病例數再升，是否仍需維持緊急狀態？華盛頓回應稱，疫苗已經降低了病例的致命性和嚴重性，故已不需再維持。

緊急狀態 北卡 疫苗

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