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FASCA亞城及洛麗分會培訓青年志工 45學員結業

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
學員們演出FASCA之舞：我相信。(記者林昱瑄╱攝影)
學員們演出FASCA之舞：我相信。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大華僑文教服務中心日前舉辦「2022年FASCA海外青年志工」新舊生培訓活動，有來自喬治亞州、北卡及南卡學員共計45人參加。活動結業式中，學員們演出舞蹈並展現學習成果，同時也為新成立的小隊授旗及頒發結業證書。

僑教中心主任歐宏偉(中)頒發感謝狀予四位FASCA導師。右起：牛中怡、范琪君、陳...
僑教中心主任歐宏偉(中)頒發感謝狀予四位FASCA導師。右起：牛中怡、范琪君、陳翰儀及戴念華。(記者林昱瑄╱攝影)

此次培訓活動由前FASCA承辦團隊—慧智文教基金會執行長賴美智、高友怡、江昭萱及謝國昱四位老師負責，內容包括認識台灣、尋根溯源、團隊建立、文化體驗及領導力培訓等。

僑教中心主任歐宏偉感謝家長們的信任，願意把孩子交給FASCA。他說，FASCA的主軸是是領導，服務，文化及傳承。除了推展國民外交外，學員們也可利用訓練後在地服務，申請白宮總統獎，對升學很有幫助。他也感謝老師們的付出，並代表僑委會頒發感謝狀給四位FASCA導師：戴念華，陳翰儀，范琪君以及牛中怡。

四位老師向大家表達感謝。右起：江昭萱，高友怡，賴美智及謝國昱。(記者林昱瑄╱攝影...
四位老師向大家表達感謝。右起：江昭萱，高友怡，賴美智及謝國昱。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大分會的導師戴念華表示，三天培訓過程非常辛苦，但這是必經的過程，未來學員將能夠充分合作，她恭喜學員們熬過並順利結業。

北卡洛麗分會導師陳翰儀12歲及15歲的女兒今年也參加了培訓，她表示，希望孩子將三天以來所經驗的各種情緒：傷心，焦慮，驚訝等，作為未來人生經歷的參考，她深信當學員克服了挑戰，可以學習到新技能，更恭喜學員完成培訓。

賴美智分享了米其林大廚江振誠的故事。(記者林昱瑄╱攝影)
賴美智分享了米其林大廚江振誠的故事。(記者林昱瑄╱攝影)

當天，全體新舊學員也帶來了FASCA之舞「我相信」。新學員們另外帶來扇子舞「入陣曲」，舊生則表演「刀馬旦」。

負責文化課程的老師謝國昱也分享了幾位學員們的精彩文化作業。他說，新生們透過「尋找根源」的作業，發掘父母的文化根源，並了解台灣的美好。而源起於因為疫情，全美各地仇恨亞裔事件不斷，舊生們的作業則是「為無聲發聲」(Respond to Racial Pandemic: Voice for the Voiceless)。歐宏偉也頒發獎品給優秀的作業得主。

頒發學長姐服務證書及服務獎。(記者林昱瑄╱攝影)
頒發學長姐服務證書及服務獎。(記者林昱瑄╱攝影)

今年的活動，由舊生們擔任助教(TA)，幫助並帶領新生一同培訓。新學員Eric Xu分享，過去三天內，透過團隊活動，學習到了溝通，領導及合作的重要。舊生林丞宇表示，培訓第二天時，由於大家的齊心合作，才能完美地展現團隊精神。他說，希望他的嚴格沒有給讓新生難過，同時也感謝新生沒有讓他難過。

新學員們表演舞蹈：入陣曲。(記者林昱瑄╱攝影)
新學員們表演舞蹈：入陣曲。(記者林昱瑄╱攝影)

被稱為「草莓奶奶」的FASCA之母賴美智，則分享了米其林大廚江振誠的故事。她說，藉由學習各地華人移民的典範，並將其傳承下去，希望學員未來成為在美國土地上最有貢獻的一代。她也以江振誠的三句話：花時間(Take time)、擔風險(Take risks)、認真做(Take it seriously)來勉勵學員。

學員們及老師，導師等合影。右二為文教中心主任歐宏偉。(何佩君提供)
學員們及老師，導師等合影。右二為文教中心主任歐宏偉。(何佩君提供)
小隊授旗儀式。(記者林昱瑄╱攝影)
小隊授旗儀式。(記者林昱瑄╱攝影)

當天出席的貴賓們還包括了僑務委員范琪君，陸復泰，張崧軒；僑務諮詢委員呂志全，王祥瑞；以及僑務促進委員邱婷蘭，林香蘭及謝昌機等。

學長姐們舞蹈表演：刀馬旦。(記者林昱瑄╱攝影)
學長姐們舞蹈表演：刀馬旦。(記者林昱瑄╱攝影)

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