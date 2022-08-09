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高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

亞城看板╱ 大學申請講座21日推出

【本報訊】

●大學申請季即將來臨，美東南玉山科技協會、喬治亞州台灣青商會及豐盛基金會將於8月21日(周日)下午2時舉辦講座，邀請到資深獎助學金申請專家邱婷蘭、CNN主播Sachi Koto、資深大學申請教練Beverly Lenox一同解說大學申請過程並分享多年輔導學生的經驗。屆時也有在校學生分享經歷。

講座後，玉山也將針對今年的YAA(玉山科技青年獎)申請辦法進行說明。現場將提供免費茶水及點心。

報名網址：https://reurl.cc/4p43NK。地點：The Standard Club, 6230 Abbotts Bridge Rd, Johns Creek, GA 30097。

亞城世華27日辦商展暨晚宴

●世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會將於27日(周六)下午5時至8時30分舉辦五周年慶商展暨晚宴活動。當天開放給會員及贊助商們展示自己的商品╱服務，並一同享用佳餚。有興趣展示商品╱服務的會員請聯繫第一副會長Amy Chang：(404)518-8892。

報名連結：https://reurl.cc/qNO1Kg，費用: 會員40元，非會員60元，請於8月15日前繳納，可Zelle給Mindy Chang：(904)990-4513；或寄支票(抬頭: GFCBW-Atlanta)至：Mindy Chang, 4960 Lakeland Woods Court, Dunwoody, GA 30338。服裝：商業服飾；世華亞城會員請穿著桃紅外套。

地點：一凡烹飪學校，11455 Lakefield Dr. #500, Johns Creek, GA 30097。(記者林昱瑄)

支票 喬治亞州 亞特蘭大

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