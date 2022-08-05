美東南中華學人協會 陳美蘭接棒

學人協會交接典禮。左為甫卸任的會長張嘉蘭，右為新會長陳美蘭。(汪君璧╱攝影)

美東南區中華學人協會 (CAPASUS)第45屆年會於7月30日至31日在喬治亞州杜魯斯市(Duluth)的Sonesta Gwinnett Place Atlanta舉行。這是因疫情停息三年後，首度以實體與線上混合模式召開。本屆年會以「從巧實力到智慧國家：跨國亞裔社群 與數位科技及人文」為題，吸引共約80多人參與。

包括來自華府的駐美台北經濟文化代表處科技組組長楊琇雅、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵與陳新發，以及亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉致詞時表示，鼓勵並支持協會延續自1977年創辦以來的傳統，繼續促進台美間學術文化交流與經濟合作夥伴關係，並加強世代間的學術與社會文化對話。

會長張嘉蘭致詞時強調，年會主題設計圍繞在如何發展「巧實力」，進而實現美國與台灣「智慧國家」的願景。年會集中在三項議題：數位人文：全球史與多元史觀下的東亞；人工智能 科技與數據分析；以及亞裔美國人的公民參與與職涯發展，以彰顯科技須以人為本以及服務全球社群公共福祉的基本原則。

國發會就業金卡辦公室執行長廖炳坤也從台灣越洋視訊，介紹台灣對全球開放的新工作簽證政策。 美東南區中華學人協會網路會議幕後功臣，左起：劉孟周，尤思治(未在照片裡另有Esther Chiu及Jim Lee)。站立者為科技組秘書鄒旻槐。(汪君璧╱攝影)

在數位人文主題方面，國史館館長陳儀深連線演講，論證台灣在冷戰局勢中的民主化歷史，並介紹國史館的檔案數位化與轉型成果；故宮博物院專門委員蔡炯民分享如何採行各類虛擬與實體互動模式，擴大閱聽大眾以普及知識；中央研究院鄭維中介紹台灣如何在17世紀大航海時代末期逐漸浮現於世界舞台；國防大學教授任天豪以美、日、台等國外交檔案論述在國際冷戰態勢中，何時以及為何有釣魚台主權爭議；政治大學教授李福鐘也分析中共20大後的可能政治取向。 亞裔美國人的公民參與與職涯發展主題討論中，廖國芢博士分享經驗。(汪君璧╱攝影)

在人工智能科技與數據分析方面，喬治亞理工教授蔡宜長運用大數據設計出低成本的機器學習機制，以加強交通安全；喬治梅森大學教授黃建中介紹整合實體狀況與抽象運算變數的數位雙重基礎學習架構；南卡大學教授黃金澤帶領聽眾了解如何運用數位鑑識學去遏制線上犯罪；五位尚在博士班就讀的美東南青年學者也分別介紹了立基於數位科技的跨領域研究。 華府的駐美台北經濟文化代表處科技組組長楊琇雅致詞。 左起張嘉蘭、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵。(汪君璧╱攝影)

亞裔美國人的公民參與與職涯發展主題則由多位講者分享經驗，包括僑務顧問趙濟民、南卡大學教授Seulghee Lee、蔡裕棟、鐘斌、王德等。

晚宴上協會也進行會長交接，由張嘉蘭將印信交由新任的會長陳美蘭。 亞裔青年學者進入美國產業的自我準備主題討論，左起蔡宜長、洪延康、蔡裕棟和趙濟民。同步網路討論者有鍾斌和王德。(汪君璧╱攝影)