喬州影視業營收 2022財年創44億新高

喬治亞州影視產業在2022財務年度共為該州帶進44億元，再創新高。(喬州經發署網站) 見報可小

喬治亞州影視產業在剛結束的2022財務年，為該州帶進44億元收入，創下史上新高紀錄。

根據喬州 經濟發展署報告稱，過去一年，喬州製作的影視作品共有412部，包括長篇電影 32部、獨立電影36部、電視節目和影集269部、商業廣告42部和音樂視頻33部。

州長坎普(Brian Kemp)表示，在新冠疫情爆發時，喬州致力於與讓電影、電視和串流(streaming)業者合作溝通，共同打造出安全環境，讓影視產業恢復運作，並持續向全世界消費者提供喬州製作的作品。

他表示，影視業除了帶來各種技能的製片工作外，也帶動了附近的餐廳、酒店等企業商家發展。

喬州議會議長羅斯頓(David Ralston)說，喬州蓬勃的創作藝術和娛樂產業，從電影到最新的電玩遊戲，共支持了數千個工作機會。

Reynolds Capital集團不久前宣布投資6000萬在雅典市(Athens)建立Athena製片廠，將擁有約3億5000萬平方呎的攝影 棚和可供搭景的土地；Cinelease Studios-Three Ring在科文頓(Covington)耗資1.44億擴建攝影棚；Capstone South Properties和Domain Capital Group在Stone Mountain新建全球首個獲得美國綠色建築評價指標體系(LEED)金牌認證的Electric Owl製片廠。

Gray電視台在開發多拉維爾(Doraville)製片廠的同時，也宣布與NBC環球媒體(NBCU)建立新的合作夥伴關係，除出租場地外，並管理製片設施。據估計，此合作將為喬州創造超過4000個新工作。

世上最大的電影、電視和活動設備公司MBS，則宣布在費耶特郡(Fayette)的Trilith製片廠設置新的東岸總部。另外，人才經紀公司United Talent Agency也在亞城啟動新的全方位服務辦公室。(林淑真)